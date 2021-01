Erfurter Drachen dreimal in der Favoritenrolle

Zusammenhalt: Mehr denn je präsentieren sich die Black Dragons in dieser Saison als Einheit und wollen in dieser Woche drei lösbare Aufgaben erfolgreich bewältigen.

Erfurt. Nach dem erfreulichen Doppelauftritt bei den Tilburg Trappers, der für die TecArt Black Dragons in der Eishockey-Oberliga Nord erstmals mit einem Sieg beim Serienmeister geendet hatte, sind die Erfurter in dieser Woche gleich dreimal gefordert. Und dabei sind sie nach ihrem schwierigen Startprogramm diesmal ausnahmslos in der Favoritenrolle, denn sie treffen auf die letzten drei der allerdings sehr ausgeglichenen Tabelle.

Am Mittwoch (20 Uhr, Kartoffelhalle) empfangen die Drachen die Hammer Eisbären, die als einziges Team schon etwas abgeschlagen sind. Für beide Teams ist das Duell Neuland. Revanche für ihre trotz Corona-Zwangspause unerwartete Heimpleite peilen die Erfurter am Freitag an, wenn sie ab 20 Uhr bei der EG Diez-Limburg zu Gast sind. Abgerundet wird die vollgepackte Erfurter Eishockey-Woche am Sonntag. Dann gastiert mit dem Herforder EV, den „Ice Dragons“, ein weiterer Aufsteiger zum „Duell der Drachen“ in Erfurt.