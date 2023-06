Nicolas Heinrich hat zum Auftakt der 136. Deutschen Bahnrad-Meisterschaft in Cottbus seinen Titel in der 4000-m-Einerverfolgung verteidigt.

Erfurter Heinrich verteidigt Titel bei Bahnrad-Meisterschaft in Cottbus

Cottbus. Nicolas Heinrich aus Erfurt hat zum Auftakt der Deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Cottbus im Trikot des Teams rad-net Oßwald seinen Titel in der Einerverfolgung verteidigt. Zudem eroberte der Thüringer Nachwuchs weitere neun Medaillen.

In der Qualifikation fuhr Nicolas Heinrich bereits die beste Zeit, im Finale holt er seinen Teamkollegen Theo Reinhardt von der Thüringer Mannschaft rad-net Oßwald ein. „Ich war lange nicht auf der Bahn und konnte meine Leistungsfähigkeit schwer einschätzen. Deshalb bin ich froh, dass ich gewinnen konnte“, sagte der 21-Jährige nach seinem Sieg in der 4000-m-Einerverfolgung zum Auftakt der 136. Deutschen Bahnrad-Meisterschaft in Cottbus.

Für den gebürtigen Sachsen war es zugleich die erfolgreiche Titelverteidigung. Zum Jahreswechsel vollzog Heinrich mit der Neuaufstellung seines Teams rad-net Oßwald einen Wechsel. Seitdem lebt er nicht nur in Erfurt, sondern hat hier auch seinen Trainingsmittelpunkt. Bei den Frauen gewann Franziska Brauße (Eningen) den Einzel-Titel.

Derweil feierte auch der Thüringer Nachwuchs einen überaus erfolgreichen Auftakt. In der Altersklasse U 17 landeten im 500-m-Zeitfahren Benjamin Bock, Lucas Fiedler (beide SSV Gera) und Maurice Steckel auf den ersten Plätzen. Im weiblichen Bereich gab es für Amy Weber (beide RSC Turbine Erfurt) und Isabelle Gentzik Silber und Bronze. In der Einerverfolgung siegte Attila Höfig (beide SSV Gera), während Hugo Esch (RSC Waltershausen-Gotha) Dritter wurde. In der Altersklasse U 19 eroberten Louis Gentzik (SSV Gera/Einerverfolgung) und Jakob Vogt (TSV Breitenworbis/1000-m-Zeitfahren) zudem Silber und Bronze.