Erfurter Kicker in der Stadt, die ein bisschen schläft

New York. Wie Ex-Nord-Fußballer Marvin Lugmeier seinen Studienstart in New York zwischen Corona und Präsidentschaftswahl erlebt.

Mein Traum vom Auslandsstudium hat vor ziemlich genau einem Jahr Gestalt angenommen. Damals startete der Bewerbungsprozess, schließlich ergatterte ich – dank eines Fußball-Stipendiums, das ich auch mithilfe meines damaligen Vereins FC Erfurt Nord erhielt – einen Platz am Nyack College in Manhattan.

Noch vor Beginn des Studiums kam coronabedingt vieles anders. Sich immer wieder ändernde Einreisebestimmungen, das Krisenmanagement des US-Präsidenten und steigende Infektionszahlen dämpften Vorfreude und Zuversicht auf einen rechtzeitigen und unbeschwerten Studienstart. Anfang Oktober ging es, mit sechswöchiger Verspätung, nach New York. Meine ersten zwei Wochen in meiner neuen Wahlheimat musste ich jedoch, mit Mannschaftskollegen der Fußballmannschaft der Universität, in einem Hotel verbringen. Nach 14-tägiger Quarantäne und einem negativen Coronatest durften wir endlich New York und das nahe gelegene Jersey City, wo sich unser Studentenwohnheim befindet, erkunden.

Besuch Manhattans mache derzeit depressiv, sagen die Professoren

Da es mein erster Aufenthalt in den USA ist, konnte ich anfangs nicht wirklich einschätzen, wie sehr das Stadtbild und die New Yorker unter der Corona-Pandemie leiden. Nach und nach erfuhr ich in Gesprächen, dass die Stadt nicht wiederzuerkennen sei. Der normalerweise hoffnungslos überfüllte Times Square ist zwar noch immer gut besucht, jedoch eher mit dem Aufkommen am Brandenburger Tor zu vergleichen.

Professoren zeigen sich in den Vorlesungen immer wieder fassungslos darüber, wie leer die Stadt sei. Sie raten, Manhattan nicht zu besuchen, es mache depressiv. Auch wenn das aus meiner Sicht maßlos übertrieben ist, zeigt es, welchen Einfluss eine solche Pandemie auf eine Metropole wie New York hat.

Maßnahmen zur Eindämmung des Virus werden von der Regierung getroffen, sind jedoch nicht mit denen in Deutschland zu vergleichen. Hier wird sich (noch) freier bewegt, Restaurants und Bars sind, sofern nicht insolvent, geöffnet. Und das, obwohl die Lage in der Region New York wesentlicher ernster als in Deutschland ist.

Wenn man unbedingt möchte, kann man dem Ganzen trotzdem etwas Positives abgewinnen: Jegliche touristischen Attraktionen sind geöffnet. Da ausländischen Touristen jedoch zurzeit die Einreise verwehrt ist, sind Warteschlangen quasi nicht existent. So lässt sich alles ohne Hektik erkunden.

In der ersten Novemberwoche durfte ich einen Vorgeschmack davon bekommen, wie lebendig und besonders New York City sein kann. Im Rahmen der Wahl des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Verkündung des vorläufigen Ergebnisses konnte man spüren, welcher Druck auf der Nation lag und wie groß die Erleichterung nun ist. New York ist eine Hochburg der Demokraten und deshalb hellauf begeistert von der Abwahl Donald Trumps und der bevorstehenden Präsidentschaft des demokratischen Kandidaten Joseph Biden.

Bürger der Stadt sangen, tranken und tanzten nach der Wahl Joe Bidens

Bürger der Stadt versammelten sich auf einer Vielzahl von Plätzen. Sie sangen, tranken und tanzten gemeinsam. Vergleichbare Szenen habe ich nur nach unserem Sieg über Argentinien bei der Weltmeisterschaft 2014 live erleben können. Wie bei der WM 2014 gab es bei der Wahl 2020 Verlierer. Trump-Anhänger finden sich hier in allen Gesellschaftsschichten. Verständnis dafür fehlt mir, auch nach einigen Gesprächen, noch immer.

Alles in allem fühle ich mich hier sehr willkommen und bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben. Hoffentlich erlebe ich bald ein New York, wie es die Welt kennt: weltoffen, spannend, multikulturell.