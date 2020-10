Erfurter Kicker mit Mammutnamen: „Nennt mich einfach David“

In Hamburg-Altona, bei einem kleinen Bezirksliga-Verein, hatte jemand den Mut, es zu versuchen. Zu versuchen, den vielleicht längsten Namen im deutschen Fußball auszusprechen. David – kein Problem. Stephan – easy. Fauvin – schon schwieriger, weil französisch auszusprechen (in etwa „Fowar“). Aber dann die ultimative Herausforderung: Ranjalattimbolamiaina. Ein Buchstabensalat, an dem der arme Stadionsprecher verzweifeln musste. „Er hat es versucht, aber es hat sich ziemlich komisch angehört“, lacht der Angesprochene, David Stephan Fauvin Ranjalattimbolamiaina aus Madagaskar. „Nennt mich bitte einfach David.“

Geschwister haben sogar noch längere Namen

Machen wir gern. Wobei Namen wie der seine in Madagaskar nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. David wuchs als eines von vier Geschwistern am Rand von Antananarivo, der Hauptstadt des 26-Millionen-Einwohner-Inselstaates östlich des afrikanischen Kontinents, auf. Seine Geschwister tragen sogar noch längere Namen als er, denn neben den beiden Nachnamen Fauvin Ranjalattimbolamiaina haben sie drei statt wie er nur zwei Vornamen.

Der Traum, den David bis heute träumt: Fußballprofi zu werden. Auch wenn er das mittlerweile selbst nicht mehr für realistisch hält: „Dafür bin ich zu alt.“

Bei Erfurter Baufirma arbeitet er zusammen mit Landsleuten

In seiner Heimat versuchte er, ein Probetraining bei einem der großen Klubs machen zu dürfen. „Bei uns gibt es nur große Klubs, denn es gibt nur zwei Profiligen und nichts darunter“, erzählt er. Eine Antwort auf seine Anfragen erhielt er nie. So blieb Fußball stets ein Hobby, während er sein Abitur machte, an der Uni Bankkaufmann wurde und bei einer Bank anfing zu arbeiten.

Doch in ihm schlummerte der Wunsch, eine andere Kultur, ein anderes Land fernab seiner Insel kennenzulernen. Ein Freund war als Au-pair in Deutschland und empfahl im, das auch zu machen. Gesagt, getan: Vor drei Jahren ging er als Au-pair nach Frankfurt.

Aus dem einen Jahr sind inzwischen drei geworden. Dem Au-pair-Jahr in Frankfurt schloss sich ein Freiwilliges Soziales Jahr in der ambulanten Pflege in Hamburg an. Da die madagassische Community in Deutschland recht klein ist, erfuhr David, dass eine Erfurter Baufirma mehrere seiner Landsleute beschäftigt und Lehrstellen anbietet. Also machte er sich auf in die Domstadt, bezog ein Zimmer in einem Gasthaus („Das ist günstiger als eine WG“) und begann eine Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter und Straßenbauer. Allerdings mit einem halben Jahr Verspätung, denn zu Beginn dieses Jahres brach er sich beim Hallenfußball den Ellenbogen. „Meine erste schwere Verletzung“, sagt David, der sich bereits in Frankfurt und Hamburg Fußballvereinen angeschlossen hatte, um sich fitzuhalten.

Freundin sorgt für Aufregung bei seinem ersten Spiel in der Startelf

Sein Lieblingsklub ist der FC Barcelona, seine Idole Xavi, Iniesta und de Jong. Foto: Andriamiarinarivo Tiavintsoa

Das tat er dann auch in Erfurt. Im Internet stieß er auf den FC Union und dachte, der ambitionierte Kreisoberligist könnte die richtige Adresse sein. Er bat per Mail bei Trainer Sascha Balcerowski um ein Probetraining – und überzeugte. „Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Robustheit ist er eine Bereicherung für uns“, lobt Balcerowski seinen Neuzugang mit dem Zungenbrecher-Namen.

David spielt am liebsten im zentralen Mittelfeld, auf der Zehn oder auf der Sechs. „Ich mag den Zweikampf und spiele gern Pässe“, sagt er. Sein Lieblingsklub: der FC Barcelona. Seine Idole: die Vereinsikonen Xavi und Andres Iniesta, neuerdings auch Frenkie de Jong.

Bei der Niederlage in Großrudestedt wurde er erstmals eingewechselt, eine Woche später gab er – mit der Nummer 24, aber zum Glück für den Verein nicht mit seinem Namen auf dem Trikot – sein Debüt in der Startelf. Den 4:1-Heimsieg verfolgte auch Davids Freundin, ebenfalls eine Madagassin, die er in Frankfurt kennenlernte, die in Mainz studiert und die er ein- bis zweimal im Monat sieht, am Spielfeldrand. „Da war ich ganz schön aufgeregt“, erzählt der freundliche junge Mann verlegen.

Er ist heiß auf sein erstes Tor – vielleicht schon am Sonntag bei Primus Borntal

Einmal wurde er im Strafraum gefoult, Daniel Früh verwandelte den Elfmeter. Mit seinem ersten Treffer für den FC Union klappte es noch nicht. „Das dauert bestimmt nicht mehr lange“, meint er optimistisch.

Vielleicht ist es ja schon am Sonntag soweit, wenn die Unioner beim Spitzenreiter FC Borntal zu Gast sind. Wann auch immer es passiert: Sollte es einen Stadionsprecher geben, dürfte der sich hüten, seinen vollständigen Namen zu sagen.