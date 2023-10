Erfurter Löwen feiern zweiten Saisonsieg

Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt gewinnen in Coburg 83:77 und legen damit in der Pro B Süd einen perfekten Saisonstart hin. Lange hält sie Neuzugang Albrecht auf Kurs, am Ende wird wieder Lyles zum entscheidenden Mann.

Den CATL Basketball-Löwen Erfurt ist in der 2. Bundesliga Pro B Süd ein perfekter Saisonstart gelungen. Nach ihrem 105:97-Heimsieg gegen Speyer gewannen die Erfurter auch am Dienstag beim BBC Coburg mit 83:78 (36:36).

Nach tollem Start der Gäste (7:0) entwickelte sich ein enges Spiel, in dem sich kein Team absetzen konnte. Bei den Löwen überzeugte vor allem Neuzugang Paul Albrecht, der sein Team lange Zeit auf Kurs hielt und am Ende mit 20 Punkten ihr Topscorer war. Für die Entscheidung sorgte der schon gegen Speyer überragende Tyseem Lyles, der in den letzten 78 Sekunden zwei Dreier zum 78:75 und 81:77 traf. Von der Freiwurflinie sorgte Albrecht acht Sekunden vor Schluss für den Endstand. Auch Fidelius Kraus (12) punktete zweistellig.