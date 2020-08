Erfurter Michael Weber nimmt Abschied als Chef der Freizeitpädagogen

Fast drei Jahrzehnte leitete Michael Weber das Sachgebiet Freizeitpädagogen im Amt für Bildung. Nun sagt geht der 67-Jährige in Ruhestand. Der Leichtathletik will er treu bleiben. Im Moment trainiert er Hannah Trautwein (rechts) und Mehrkämpferin Helen Eigener.

Das Fach ist leer, der durch die Jahre abgenutzte Schlüssel vom Ring gelöst, die letzten Worte des Abschieds sind gesprochen. Der Blick bleibt kurz am in die Jahre gekommenen Plakat „Sport, Spiel, Spaß“ kleben, noch einmal am Bild der B-Junioren des FC Rot-Weiß von vor zehn Jahren. Erinnerungen an schöne Zeiten.