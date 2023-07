Erfurter Nils Dunkel erturnt Mehrkampf-Bronze

Düsseldorf. Im Kampf um den Königstitel bei der deutschen Meisterschaft im Gerätturnen leistet sich Nils Dunkel einen einzigen Patzer. Und das am letzten Gerät. Die Übungen geben ihm dennoch Schwung.

Kurz raufte sich Nils Dunkel die Haare nach dem Absteiger am Reck, dann aber kehrte das Lächeln ins Gesicht des Erfurter Kunstturners gleich wieder zurück. Von vergebenem Silber oder gar einen knapp verpassten Titel wollte er zu keiner Sekunde sprechen. Vielmehr freute sich der 26-Jährige über Bronze im Mehrkampf – und vor allem über die Leistungen an allen sechs Geräten.

„Ich bin zufrieden. Die Medaille ist nicht so wichtig“, sagte der für SV Halle startende Thüringer, der am Freitag bei den Finals mit 77,965 Punkten Favorit Pascal Brendel (Wetzlar, 80.31 Punkte) und Teamgefährte Nick Klessing (79,164) nach dessen starker Bodenübung zum Abschluss den Vortritt lassen musste. „Für mich zählen die Übungen. Ich habe an fast allen Geräten neue Übungen geturnt. Bis auf die am Reck haben alle geklappt“, erklärte der Erfurter nach dem spannenden Mehrkampf.

Vor dem letzten Gerät hatte Dunkel auf das Tausendstel gleichauf mit Brendel an der Spitze gelegen. Nach einem Patzer am Barren legte der 19-Jährige eine fehlerfreie Übung am Reck vor. Der Erfurter ging Risiko und musste als letzter Turner einmal absteigen. Teamgefährte Klessing schob sich noch dazwischen und kam zu Silber hinter dem EM-Achten vom Frühjahr, der mit 19 Jahren die Nachfolge von Lukas Dauser (Halle) nach dessen verletzungsbedingten Verzicht antrat.

Einen gebrauchten Nachmittag erwischte Altmeister Andreas Toba. Gehandicapt von Problemen am linken Schlüsselbein hatte der 32 Jahre alte Hannoveraner keine Chance, nach 2016 und 2019 zum dritten Mal deutscher Mehrkampf-Meister zu werden. Ihm blieb am Ende der fünfte Platz.

Vize-Weltmeister Dauser, bei den Finals noch im Urlaubs-Outfit zum Zuschauen verurteilt, ist indes bereits wieder im Training. Das Ziel des 30-Jährigen ist die Teilnahme an den Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen, wo auch die Tickets für Olympia 2024 in Paris vergeben werden. Auch Nils Dunkel richtet den Blick nach Belgien. Zunächst aber geht er mit Schwung in die Gerätefinals am Samstag und Sonntag. Die Hoffnungen ruhen auf dem Pferd und Barren, wo er am Freitag seine besten Übungen zeigte.