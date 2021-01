Erfurter Sportarzt rät mindestens einen Monat Vorbereitung

Auf sportmedizinischen Rat hin bezieht der Thüringer Fußball-Verband (TFV) vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebes eine Vorlaufzeit von mindestens vier Wochen in seine weiteren Planungen ein. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem TFV-Spielausschussvorsitzenden Sven Wenzel und dem Sportmediziner Peter Ullmann.

Um das Verletzungsrisiko nach der coronabedingten Spiel- und Trainingspause zu verringern, empfiehlt der bekannte Erfurter Arzt in Abhängigkeit verschiedener Faktoren eine mindestens einmonatige Vorbereitung vom Trainingsstart bis zum ersten Punktspiel. Basis dafür bildete indes eine enge Bindung zwischen Trainern und Spielern, während des Lockdowns Trainingsprogramme individuell zu gestalten und zu absolvieren. Ohne eine solche Bindung, ohne die entsprechenden Grundlagen würde Ullmann eine Vorlaufzeit von sogar wenigstens sechs Wochen anraten.

Kinder werden differenziert betrachtet

Seine Empfehlungen richten sich an den Trainingsbetrieb im Erwachsenenbereich – unabhängig von der Spielklasse. Kinder wären differenziert zu betrachten. Was den Kleinfeldbereich beträfe, reichte auch eine kürzere Vorbereitung, sagte der Mediziner am Mittwoch.

Die Anregungen nimmt Wenzel in eine weitere Beratung mit dem Spielausschuss des TFV an diesem Donnerstag mit. Ohne dass es einen konkreten Zeitpunkt gebe, wann mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes zu rechnen sei, werde aber nichts entschieden, kündigte der Spielobmann an. Die Ligavertreter werden einbezogen.

Wenzel geht nicht davon aus, dass die Saison komplett zu Ende gespielt werden kann. Hauptbestreben ist es, die Hinrunde sowie ein Spieltag der Rückrunde zunächst auszutragen, um auf dieser Basis die Serie werten zu können. Wie viele Spiele möglich sind, sei aus heutiger Sicht nicht absehbar.