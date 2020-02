Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Volleyballerinnen unterliegen Dresdner SC 0:3

Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt konnten den Schwung nach dem Sieg in Münster zu keinem weiteren Erfolgserlebnis nutzen. Drei Tage nach dem 3:1 beim USC verloren sie am Samstag ihr Heimspiel gegen den Dresdner SC 0:3 (-16, -21, 18). Die Gäste setzten damit ihre Serie nach drei Siegen in Folge fort und bleiben den Spitzentrio der Frauen-Bundesliga auf den Fersen. Die Mittelblockerinnen Camilla Weitzel (Dresden) und Halli Amaro (Erfurt) wurden als wertvollste Spielerinnen ausgezeichnet.

Vor dem Rückspiel im Europapokal-Achtelfinale am Mittwoch beim rumänischen Team von CS Stiinta Bacau scheinen die Dresdnerinnen die Stabilität gefunden zu haben, die sie Anfang der Saison vermissen ließen. Im Hinspiel gegen Schwarz-Weiß hatten sie beispielsweise noch einen Satz abgegeben.

Die Erfurterinnen haben eine Woche Zeit, die Niederlage zu verarbeiten. Am Samstag müssen sie beim Siebten Straubing antreten (19.30 Uhr).

Aufgrund des Achtungserfolges in Münster warnte Dresdens Trainer Alexander Waibl vor den Erfurterinnen. Er sprach im Vorfeld von einer knackigen Aufgabe für seine Mannschaft. Dass die Partie für den Vierten beim Vorletzten dennoch eher wie ein Spaziergang erschien, lag nicht zuletzt an der fehlenden Konstanz der Schwarz-Weiß-Damen. Coach Florian Völker schien mit Mittelblockerin Sabrina Krause eine probate Lösung gefunden zu haben, um im Verbund mit Barbara Dapic die Dresdner Außenangriffe blocken zu können. In puncto Block und vor allem in der Annahme agierten die Gäste jedoch einen Tick stabiler. So fielen eine Reihe attraktiv herausgespielter Punkte der Erfurterinnen zwar auf (Krause, Dapic, Danielle Brisebois) und hielten Erfurt im Spiel. Sie kamen im Ergebnis jedoch kaum zum Tragen. Das lag nicht zuletzt daran, dass sich immer auch wieder Fehler ins Schwarz-Weiß-Spiel mischten.

Die Dresdnerinnen um Nikola Radosova, die diesmal auf Außenangriff den Vorzug erhielt und neben Kadie Rolfzen auffiel, spielten ihre Klasse im Stile eines selbstbewussten Favoriten über weite Strecken aus. Hatten sich die routinierten Gäste in den ersten beiden Durchgängen jeweils in der Mitte entscheidend abgesetzt, so bestimmten sie den letzten Durchgang von Beginn an. Außenangreiferin Rolfzen verwandelte nach anderthalb Stunden den sechsten Matchball zum ungefährdeten 3:0-Sieg.