Erfurts Drachen siegen für ihren Käpt‘n

Erfurt Auf eindrucksvolle Art trotzt der Erfurter Eishockey-Oberligist seinen Verletzungsproblemen und beschenkt die Fans vorweihnachtlich mit einer leidenschaftlichen Teamleistung und drei Punkten.

Torwart Konstantin Kessler führte nach seinem zweiten Shutout in der Saison die Jubelrunde der Black Dragons an. Arnoldas Bosas klatschte hinter der Plexiglasscheibe im Rhythmus des Hämmerns der Fans an die Wände mit. Für die Ehrenrunde ist der verletzte Erfurter Kapitän extra ganz nah ans Spielfeld gekommen. Der 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)-Sieg, den seine Mannschaft am Freitag zur Freude der 1057 Fans in der Erfurter Halle gegen Duisburg feierte, galt vor allem ihm selbst.

„Es ist sehr hart für ihn. Wir haben für ihn gewonnen“, sagte Drachen-Trainer Raphael Joly nach dem Heimerfolg. Er sah den Dreier kurz vorm Weihnachtsfest auch als Dank an den Kapitän der Black Dragons. Der ist infolge einer schweren Verletzung am Schlüsselbein aus der Partie gegen die Hannover Indians zuvor zum Zuschauen verdammt – und muss zum Leidwesen Jolys wohl länger zuschauen. „Er ist ein überragender Spieler. Seine Präsenz in der Kabine hat die gesamte Woche gefehlt“, fügte der Coach an.

Jeder läuft auch den Meter extra

Auf dem Feld hatte der Litauer mit der feinen Art und großen Erfahrung erst recht eine Lücke hinterlassen. Wie einige andere Erfurter Akteure auch, die das Drachen-Team vorm knackigen Jahresausklang nicht mal zahlenmäßig füllen konnte, aber dafür jeden Meter extra bereit war zu rennen und auch so einen wertvollen Sieg landete. Dank der Treffer von Tom Pauker (12., 55.), Harisson Reed (26.) und Niklas Jakob (42.) setzten sich die Thüringer gegen den Elften der Nord-Staffel durch und festigten vor noch drei Partien bis zum Jahresende ihren vierten Platz. Am Dienstag geht es nach Leipzig.

Dabei sah es anfangs wenig vielversprechend für die personell stark geschwächten Gastgeber aus. Drei Zeitstrafen kassierten sie innerhalb der ersten fünf Minuten. Paukers schicke Einzelleistung zum 1:0 kam jedoch in einem rechten Moment (12.), um den anfangs Lunte witternden Füchsen gleich auf den Zahn zu fühlen. Reed versetzte ihnen mit dem 2:0 im zweiten Drittel in Unterzahl einen weiteren empfindlichen Schlag. Einen Scheibengewinn in der neutralen Zone nutzte der Topscorer im Konter eiskalt wie sehenswert, um auf 2:0 zu stellen (26.).

Kompliment vom Nationalspieler: „Unfassbar gut“

Die vorausgegangenen individuellen Fehler kreidete Füchse-Coach Christoph Schubert seinen Männern an. Der frühere Nationalspieler aber lobte gleichermaßen die Erfurter und ihren Coach. „Für uns war es unheimlich schwer, Tore zu schießen“, sagte er. Seine Beschreibung „unfassbar gut“ traf insofern im Besonderen auf die Defensivleistung zu.

Im Laufe des zweiten Drittels nahmen die Duisburger den Kasten von Kessler weiter unter Beschuss. Dreimal klatschte der Puck in den ersten 40 Minuten an Pfosten und Latte. Die Erfurter hielt. Nur die Frage stand: Wie lange halten seine Vorderleute das hohe Tempo durch?

Schuster hilft mit Bravour im Sturm

Coach Joly ließ aufgrund der personellen Engpässe mit zweieinhalb Reihen so gut wie durchspielen. Dauerlauf hieß das für Dillon Eichstadt und Co. in der Abwehr. Und ebenso etwa für Leon Schuster. Er stand nach seiner genähten Lippe nach der Verletzung vor zwei Wochen wieder auf dem Eis, musste aber in der Offensive aushelfen, weil es dort am meisten klemmte. Das tat er indes wie alle im Drachen-Trikot mit Bravour und bescherte Goalie Kessler nach dem 4:0 gegen Leipzig erneut die Null.

Auch die Duisburger hatten ihre Sorgen mit dem Lazarett. Elf Spieler standen vor dem Treffen in Erfurt auf der Liste der Verletzten und Kranken. Ihre drei Reihen füllten sich durch die Kooperation mit den Haien.

Ihre Chancen nur tendierten gen null, nachdem Jakob von der blauen Linie abgezogen und der Puck über dem Fanghandschuh von Linus Schwarte eingeschlagen hatte. Tom Banach versperrte ihm im Zentrum die Sicht (42.), um den Schuss des Verteidigers abwehren zu können.

16-Jähriger gibt Oberliga-Debüt

Das 3:0 ist die Entscheidung gewesen. Duisburg fiel danach nicht mehr viel ein. Und es gab Joly die Chance, Jannik Dornberger zu einem gelungenen Debüt zu verhelfen. In der dritten Reihe kam der groß gewachsene 16-Jährige, der in der U17 spielt und bei den Männern mittrainiert, zu seinen ersten Oberliga-Minuten. Er konnte sich wie Florian Apitz als Center von Beginn an im ersten Block umso mehr über einen besonderen Tag freuen, nachdem Pauker per Abstauber den Endstand hergestellt hatte (55.).

Zwei Tage frei genehmigt Raphael Joly seinen Spielern, um mit ihren Familien zumindest Heiligabend feiern zu können. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es nach Leipzig (18 Uhr). Zwei Tage später ist Rostock in Erfurt zu Gast (20 Uhr). Am 30. Dezember steht die Fahrt zu den Tilburg Trappers (19 Uhr) an.