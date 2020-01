Erfurts Volleyballerinnen landen in Münster Überraschungssieg

Die Erfurter Volleyballerinnen haben im Kampf um den Klassenerhalt für eine Überraschung gesorgt. Beim USC Münster erkämpften sie am Mittwochabend mit einem 3:1 (-22, 22, 22, 27) den ersten Drei-Punkte-Sieg der Saison. Danielle Brisebois ragte als wertvollste Spielerin heraus. Die Kanadierin machte den Erfolg nach einem packenden Zwei-Stunden-Match mit drei Punkten in Folge klar.

„Wir waren einfach mal dran“, meinte Florian Völker. Nachdem sein Team vier Satzbälle von Münster abgewehrt und auch den vierten Durchgang gewonnen hatte, gab es für den Schwarz-Weiß-Trainer kein Halten mehr. Gemeinsam mit den Spielerinnen feierte er auf dem Feld den ersehnten Erfolg, der zugleich die Serie des Tabellenachten nach drei Siegen beendete.

Da der VfB Suhl beim Dresdner zuvor ein 0:3 (-19, -21, -20) kassierte, setzten sich die an vorletzter Stelle liegenden Erfurterinnen drei Zähler von dem Thüringer Rivalen ab und verschafften sich vorm Heimspiel am Sonnabend gegen Dresden in der Erfurter Riethsporthalle (18 Uhr) zusätzlichen Rückenwind.

In einem Duell auf Augenhöhe mit teilweise spektakulären Ballwechseln machten Feinheiten den Unterschied aus. Für den ersten Satz bezog sich das insbesondere auf Aufschläge. Mit dem Risiko, den vor Selbstvertrauen strotzenden USC Münster unter Druck setzen zu wollen, bedeuteten fünf Aufgabenfehler im zweiten Teil des Satzes eine zu schwere Hypothek, um ihm diesen streitig zu machen.

Besser zeigten sich die Erfurter Damen in den folgenden Durchgängen. Spätestens mit ihrer erkämpften Führung zum 17:16 durch Brisebois begann der USC zu wackeln. Der zweite Satz ging an die Gäste, für die Cassidy Pickrell der Linie entlang den Punkt zum vorentscheidenden 24:21 markierte.

Mannschaftsleistung durch und durch

Und die Spielerinnen um Coach Völker blieben dran, ließen sich selbst von zwei strittigen Schiedsrichterentscheidungen gegen sich nicht aus dem Konzept bringen und brachten auch den dritten Satz nach zwischenzeitlichem 22:17 heim.

2:1 nach Sätzen – der psychische Vorteil lag beim Außenseiter aus Erfurt. Der steckte danach nicht nur einen Drei-Punkte-Rückstand weg, sondern wehrte drei Satzbälle ab, ehe Brisebois ihrem nach zwei großartigen Rettungsaktionen von Michelle Peter den ersten Dreier bescherte.

„Wichtig war, die Ruhe zu behalten und trotzdem aggressiv zu bleiben. Wir haben intern gesagt, wir wollen in Münster die drei Punkte holen. Bis zum Ende hat die Mannschaft daran geglaubt“, freute sich der Erfurter über einen Mannschaftsleistung durch und durch.