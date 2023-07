Erfurts Wagner im Kampf um die Sprint-Krone wieder Zweiter

Kassel. Dem schnellsten Thüringer fehlt der Hauch von zwei Hundertsteln zum ersehnten Titel. Voigt wirft den Speer zu DM-Silber.

Julian Wagner war enttäuscht. Der Erfurter Sprinter wollte in Kassel unbedingt seinen ersten deutschen Meistertitel feiern. Doch am Ende fehlten dem 25-Jährigen nach einhundert Metern zwei Hundertstelsekunden. Yannick Wolf aus München, der 10,19 Sekunden lief, konnte er im Finish nicht mehr knacken. Wieder Zweiter, wie im Vorjahr in Berlin. Doch diesmal ärgerte sich Wagner. So nah dran war er noch nie an Platz eins.

Es war eine spannende Vorstellung in drei Akten. In seinem Vorlauf siegte Wagner zunächst souverän in lockeren 10,36 Sekunden. In der Gesamtwertung reichte das schon mal für Rang zwei hinter dem lässig laufenden Kevin Kranz (Wetzlar/10,33). Allerdings hatte der Thüringer zwei Meter pro Sekunde Ge­genwind, der Hesse rannte im Aue­stadion bei Windstille.

Im ersten Halbfinale schoss sich Kranz dann mit einem kapitalen Fehlstart selbst aus dem Spiel. Fassungslos verabschiedete sich der Herausforderer. So war die zweite Runde bereits ein Testrennen für den Endlauf. Wagner landete in 10,20 Sekunden wieder auf Rang zwei, zwinkerte kurz und hob beschwichtigend die Hände. War hier vielleicht noch mehr drin? Sein Staffelkollege im Nationalteam, Yannick Wolf, jubelte bereits ein wenig nach den ordentlichen 10,18 Sekunden. 90 Minuten Zeit waren da noch, um sich auf das Finale furioso vorzubereiten.

Der ehemalige Staffel-Europameister Luis Brandner hatte es immerhin mit 10,66 Sekunden hauchdünn ins Halbfinale geschafft. Der Erfurter, der auf einem langen Weg zu alter Stärke ist, wird am Sonntag wie Wagner über 200 Meter antreten. Ebenso hat Felix Jahn noch ei­nen zweiten Auftritt. Über 400 Meter fehlte dem Jenaer, der vor Wochenfrist bei der U 23-DM knapp an der EM-Norm gescheitert war, sichtbar die Kraft.

Tagessieg im Speerwurf schon nach einem Durchgang vergeben

Im Speerwerfen waren nach den verletzungsbedingten Absagen von Ex-Weltmeister Johannes Vetter und Ex-Vizeeuropameister Andreas Hofmann nur sieben (!) Athleten angetreten. Der Tagessieg war dabei schon nach dem ersten Durchgang vergeben. Europameister Julian Weber aus Mainz wuchtete das Gerät auf 85,59 m und ließ unter dem Jubel der Zuschauer dann seine Jahresbestweite von 88,72 m folgen.

Die beiden Thüringer kämpften um die Medaillen. Thomas Röhler (Jena) haderte mit seiner Technik, kam am Ende auf 71,44 m und den undankbaren Platz vier. Sein Trainingskumpel Maurice Voigt (LG Ohra Energie) schlug sich besser. Mit 77,43 m ergatterte der 22 Jahre alte gebürtige Sachsen-Anhalter die Silbermedaille. Die erste Plakette für den Thüringer Leichtathletik-Verband. Bis Julian Wagner kam.