Erst Kugel, dann Streichholz: Gelungene Premiere in Erfurt

Zwei Gramm schwer und etwa fünf Zentimeter lang: ein Streichholz. Man nimmt es zum Anzünden, Basteln, Knobeln – oder eben als Wettkampfgerät. Wie jüngst bei der Premiere des Wurfzweikampfs in der Erfurter Leichtathletikhalle. Zuerst flogen die Kugeln, dann die kleinen dünnen Holzstäbchen.

Von jedem Athleten wurde die jeweilige Bestweite vom Kugelstoßen sowie vom Streichholz-Weitwurf addiert. Die Premierensiegerin bei den Frauen kam aus Nordhausen: Chantal Rimke im Trikot des LC Jena gewann mit 25,22 Metern. Bei den Männern war Lukas Schober (SG Weißig 1861) mit 35,15 Metern am erfolgreichsten.

32 Meter mit einem Streichholz? Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler (LC Jena) hat diesen Wert als Bestmarke stehen. Für Heiko Wendorf (Eisenacher LV) bisher unerreicht. Sein Rekord steht seit 1990 bei 21,30 Metern, geworfen bei einem olympischen Tag in Güstrow. „Es wurden dort lauter verrückte Sportarten wie Streichholz-Weitwurf durchgeführt. Ich war der Sieger von 55 angetretenen Startern.“ Ein Streichholz weit zu werfen erfordert ein gehöriges Maß an Technik, Feingefühl und regelmäßiges Üben. Initiator Heiko Wendorf hatte im Vorfeld im Büro („das ist sehr lang“) geübt. Im Wettkampf kam er auf 15,34 Meter. Lukas Schober warf das Streichholz mit 18,16 Meter am weitesten

Gruppenbild der Teilnehmer. Foto: Sandra Arm

Für die Premiere hatte sich Heiko Wendorf starke Unterstützung mit Richard Debuch vom ASV Erfurt ins Boot geholt. Als „Stimme des Sports“ führte Hardy Gnewuch gewohnt wortgewandt und fachkundig durch den Vormittag. Als Ehrengast wurde der ehemalige Kugelstoßer und mittlerweile sehr erfolgreiche Bob-Anschieber Alexander Rödiger mit Familie begrüßt. Im Ring standen gestandene Kugelstoßgrößen wie der mehrfache deutsche Seniorenmeister Andy Dittmar (BiG Basketball in Gotha) oder Ralf Mordhorst (LAC Lübeck).

„Der Spaß stand im Vordergrund und vor allem die Verbundenheit unter den Sportlern. Für mich war es ein gelungener Einstand“, fasste Wendorf als Viertplatzierter die Premiere kurz zusammen. Eine zweite Auflage ist geplant..