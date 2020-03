Die Teilnehmer am achten Turnkerlchenwettkampf in Schwarza.

Erste Bewährungsprobe für „Kleine Turner“

Turnaffe „Saltino“, das Maskottchen der Schwarzaer Turnkerle, schaute nun schon zum achten Mal von den Ringen der Turnhalle auf das turnerische Treiben, welches unter ihm war. 15 junge Turner aus vier Thüringer Vereinen, viele Eltern, Omas, Opas und Geschwister hatten sich in der Turnhalle der Grundschule Schwarza eingefunden.

Die Abteilung Turnen des SV 1883 Schwarza hatte vor einigen Tagen wieder nach Schwarza eingeladen, um bei den Thüringer Nachwuchsturnern, von denen über die Hälfte noch Vorschulkinder waren, gemeinsam wieder das Turnkerlchen 2020 zu küren. Für viele Jungs war dieser Einsteigerwettkampf ihre erste Bewährungsprobe in einem turnerischen Vergleich.

Der Wettkampf bestand aus drei athletischen Übungen sowie einem Geräte-Vierkampf. Unter den Augen der Kampfrichter zeigten die fünf- bis siebenjährigen Turner ihr Können, das sie sich in den letzten Monaten durch viel Trainingsfleiß erworben haben. Am Ende hatte Ben Macholdt vom SV 1883 Schwarza in der Altersklasse 7 die Nase vorn und konnte den „Turnkerlchenpokal“ 2020 mit nach Hause nehmen. Der Turnneueinsteiger gewann souverän in seinem Jahrgang. Daniel Novakovski vom MTV 1860 Erfurt gewann die Silbermedaille. Der Erfurter Turner Nepomuk Peter konnte sich über die Bronzemedaille freuen.

Bei den sechsjährigen Turnern ging der „Turnkerlchenpokal“ 2020 an Max Kirschnick vom MTV 1860 Erfurt Silber erkämpfte sich Noah Grimstein von der TsG Jena. Die Bronzemedaille gewann Nikolas Cosanu vom MTV 1860 Erfurt. Zum zweiten Mal ging der jüngster Turner des Wettkampfes in der Altersklasse 5 – Anton Glaser vom SV 1883 Schwarza – stolz mit seinem gewonnenen Pokal aus der Halle. Er konnte seine turnerischen Leistungen gegenüber dem Vorjahr erheblich verbessern.

Für die kleinen Thüringer Turner war es ein spannender Einstieg in den turnerischen Vergleich und alle sind stolz mit einer Medaille um den Hals nach Hause gefahren.