Die Erleichterung bei Wachsenburgs Trainer Ronald Hennemann war groß. Er feierte Sonntag mit seinem Team bei strahlenden Sonnenschein gegen Schwarza einen 1:0-Sieg.

„Das wurde auch höchste Zeit, nachdem wir zuletzt mehrfach immer wieder auch Siege verschenkten. Ich hoffe das war jetzt unser Knotenlöser. Wir wollen schnell da unten weg aus dem Tabellenkeller“, so Hennemann.

Haarhausen hatte zwar erneut mit Personalproblemen zu kämpfen, Zielke, die gesperrten Gottschalk und Heerlein, Elstner und auch Wildenauer fehlten. Dennoch wurde von Beginn an viel Druck erzeugt und schon vor der Pause hätten die Gasgeber deutlich führen können. So wurden die Treffer durch Glaß und Freyberg aberkannt. Glaß scheiterte zudem zunächst an Schwarzas Keeper Herzog (31.). Dann traf er nach einem schnellen Gegenzug und langen Ball Brandaus volley zum 1:0 (34.). „Das Tor war wichtig. Wir wollten schnell nachlegen, dass es dann damit bis in die zweite Hälfte gedauert hat, ist unser Problem. Wir brauchen zu viele Chancen für ein Tor, sonst würden wir in der Tabelle auch nicht da unten stehen“, so Torschütze Lukas Glaß.

Von Schwarza war vor der Pause wenig zu sehen. Oschmann verfehlte zweimal (12., 38.). Danach wurden die Gäste mobiler, setzten durch Jäger den Ball auf (54.) und C. Betz nach einer Ecke an die Querlatte (62.).

Haarhausen straffte sich, fing durch Klippstein einen Ball an der Mittellinie ab, Glaß wurde gelegt und Gunkel setzte den Elfmeter zum 2:0 ins Netz (67.).

Es folgte ein offener Schlagabtausch mit einigen Halbchancen, auch einer unschönen Aktion von Koch gegen Zheligotov und am Ende einem verdienten Sieg der Haarhäuser.

„Da sollten wir jetzt weiter machen. Dann ist alles im Lot“, so Torjäger Glaß zuversichtlich, dass nun endlich der Knoten geplatzt ist.