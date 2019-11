Der Knoten ist geplatzt! Die Rockets Gotha haben am vergangenen Samstag das Thüringenderby in der 2. Regionalliga Nord gewonnen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Sieg für Rockets Gotha

Gotha Gegen Science City Jena III stand es am Ende 93:70. „Wir brauchen Siege, egal gegen wen“, sagt BiG-Trainer Peter Krautwald nach dem Spiel. In seiner Doppelfunktion als sportlicher Leiter und Nachwuchscoach ist seine Woche reichlich ausgeplant. Die zusätzliche Betreuung der ersten Herrenmannschaft bereite ihm zwar Spaß, dennoch freut er sich über eine zeitnahe Verpflichtung eines neuen Rockets-Trainers. „Es ist auch gar nicht so einfach, alle Spieler unter einen Hut zu bringen“, meint Krautwald.

Bereits nach dem ersten Viertel stand es 28:9 für die Hausherren. Dieses Polster reichte den Rockets zum letztlich souveränen Heimerfolg. Zwar kam Jena vor der Halbzeit auf einen knapp zweistelligen Rückstand heran (47:34). Dennoch konnten die Gothaer ihr schnelles Spiel nach vorn gut umsetzen und den Vorsprung ausbauen.