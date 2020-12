Erster Weltcup-Podestplatz für Max Langenhan

Da ahnte Max Langenhan noch nicht, dass am Ende für ihn der erste Weltcup-Podestplatz herausspringen sollte.

Altenberg. In Altenberg holt sich der 21-jährige Ernstrodaer Rennrodler mit beherzter Fahrt und etwas Startnummernglück Rang zwei.

Auch einige Stunden nach dem denkwürdigen Wettkampf in Altenberg war Max Langenhan voller Adrenalin. „Ich bin noch richtig geflasht und total happy. Mit so einem Ergebnis hatte ich nicht gerechnet“, sprudelte es aus dem 21-jährigen Ernstrodaer Rennrodler heraus. Mit beherzter Fahrt und dem nötigen Startnummernglück hatte sich Langenhan am Nikolaustag bei extremen Bahnverhältnissen als Zweiter hinter „Dominator“ Felix Loch seinen ersten Weltcup-Podestplatz überhaupt geholt.