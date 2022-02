Erstes Rugby-Länderspiel in Deutschland seit zwei Jahren

Heidelberg. Nach zweijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie findet erstmals wieder ein Rugby-Länderspiel in Deutschland statt.

Am Samstag (15.00 Uhr) trifft das 15er-Team von Coach Mark Kuhlmann in Heidelberg in der Rugby Europe Trophy auf Championship-Absteiger Belgien. Im Fritz-Grunebaum-Sportpark geht die DRV-Auswahl, die in der Trophy bisher nur zwei Auswärtsspiele in Litauen (46:16) und Polen (16:21) absolviert hat, als Außenseiter an den Start.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf Hochtouren laufen laut DRV-Mitteilung auch bereits die Planungen für die nächsten beiden Trophy-Partien, bei denen Deutschland ebenfalls Heimrecht genießt. Am 19. März (14.00 Uhr) geht es in Heusenstamm zunächst gegen die Schweiz. Und am 16. April (15.00 Uhr) ist dann die Ukraine in Neckarsulm Gegner der Deutschen.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-173638/3