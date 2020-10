Saalfeld. Die Saalfelder SSV-Handballerinnen starten verspätet in die neue Landesliga-Saison

Erstmal in die Landesliga-Playoffs

Die Vorfreude auf die neue Saison wurde gleich getrübt: Seit Wochen freuen sich die Frauen des 1. SSV Saalfeld auf den Punktspielstart am kommenden Wochenende. Doch das erste Spiel gegen die Viertliga-Reserve des HBV Jena fällt gleich ins Wasser. „Das ist einfach nur schade, aber der HBV bekommt keine Mannschaft zusammen, hat personelle Probleme“, sagt Susanne Oertel, neue Co-Trainerin beim letztjährigen Meister.

Und so heißt es für Saalfelderinnen: Weitertrainieren und sich mit Testspielen bei Laune halten. Trainiert hat die Mannschaft sehr fleißig: „Kurz vor den Ferien haben wir begonnen“, erinnert sich Susanne Oertel, die gemeinsam mit Christian Szotowski für die sportlichen Belange verantwortlich zeichnet.

Dabei gehen die Saalfelderinnen in der kommenden Saison fast mit einer Ü-30-Mannschaft an den Start. Spielerinnen zwischen 20 und 30 Jahren gibt es fast keine. Den Altersschnitt drücken derweil zwei neue Leute im Kader: Zum einen spielt Desiree Balik, die Anfang 20 ist und aus Nordhausen kam, nun im Team des „Corona-Meisters“. Sie kam nach ihrem beruflichen Wechsel zur Bereitschaftspolizei Rudolstadt zum SSV. Zum anderen gehört die erst 16jährige Laura Bock nun zum Kader des Landesligisten. Die Schwester von Annalena Bock, die viele Jahre in Saalfeld spielte und vor Jahresfrist zum HBV Jena wechselte, kommt aus dem eigenen Nachwuchs zu den Frauen.

Und so starten die SSV-Frauen in die neue Saison mit 16 Spielerinnen, darunter allein vier Torhütern. „Bis auf Kristin Heerwagen, die wegen ihres Studium bis Januar pausiert, gibt es aktuell keine Abgänge“, sagt Susanne Oertel, für deren Team es schwer wird, die vergangenen Spielzeit noch zu toppen: Bis zum pandemie-bedingten Abbruch waren die Saalfelderinnen ungeschlagen. Und auch dieses Jahr soll mindestens ein Playoff-Platz herausspringen.

Wo die Saalfelderinnen derzeit stehen, ist schwer einzuschätzen. Die Tests lassen da keine genauen Rückschlüsse zu: Gegen den TV Marktleugast aus der Bayernliga gewann man, gegen Viertligist Gräfenhainichen bekam man eine Packung und gegen Werratal siegte man wieder knapp. Der letzt Test ging dann mit 19:23 in die Hose. Gegen wen? Gegen jenen HBV Jena, der statt Saalfeld das Aufstiegsrecht als Saisonzweiter wahr nahm.