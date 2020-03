Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es gibt kein Plan B für Sommerspiele 2020

Christian Magiera hat seine Einkleidung für seinen Einsatz bei den Olympischen und Paralympischen Spielen im Sommer in Tokio bestellt – per Katalog. Die Vorfreude auf seinen ersten olympischen Einsatz ist groß. Der 38-Jährige ist als Starter der olympischen Bahnradrennen und als Chef der Jury bei den Paralympics-Wettkämpfen im Einsatz. Die Bahnrad-WM in der vergangenen Woche in Berlin galt als Generalprobe für das Jury-Team. „Es lief rund in Berlin. Wir sind inzwischen ein eingespieltes Team, können uns aufeinander verlassen“, sagt Magiera – und schwebt doch zwischen Hoffen und Bangen.

Denn derzeit macht das Corona-Virus nirgendwo Halt – nicht vor dem Radsport, nicht vor Tokio, nicht vor Olympia. Japans Olympia-Ministerin hält eine Verschiebung der Spiele in Tokio innerhalb dieses Jahres inzwischen für möglich. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) dagegen zieht derzeit weder eine Verlegung noch eine Absage wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Tokio derzeit in Betracht. „Wir gehen davon aus, dass die Spiele am 24. Juli beginnen. Alle Ratschläge der Weltgesundheitsorganisation sind, dass die Spiele stattfinden können“, sagte IOC-Sprecher Mark Adams nach der IOC-Exekutivsitzung in Lausanne.

Kein Plan B und auch keine Deadline. Das IOC lehnt es vehement ab, sich an den Spekulationen um eine mögliche Verschiebung oder Absage der Sommerspiele zu beteiligen. „Das IOC setzt sich weiterhin voll und ganz für den Erfolg der Olympischen Spiele ein“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach.

Adams betonte, dass es auch keine Deadline gebe, bis wann über eine mögliche Verschiebung oder Absage entschieden werden müsste. „Wir ziehen es vor, auf den Ratschlag der Experten zu hören“, sagte Adams und verwies auch darauf, dass die WHO den Virus aktuell nicht als globale Pandemie einstuft und es keinen Reise-Bann gebe.

Stattdessen ist seit Mitte Februar eine Task Force im Einsatz, bestehend aus IOC, Organisationskomitee, der Stadt Tokio, der japanischen Regierung und teils auch der Weltgesundheitsorganisation. „Es ist eine konstruktive Art der Kooperation, sagte Bach und fügte hinzu: „Wir bleiben sehr zuversichtlich.“ Wegen der Ausbreitung des Virus hatte es zuletzt vermehrt Spekulationen gegeben, die Spiele könnten verschoben oder sogar abgesagt werden. Japan zählt bisher ein Dutzend Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die meisten Sportveranstaltungen sowie vorolympischen Wettkämpfe wurden in dem Land bereits abgesagt, um eine Ausbreitung des neuartigen Virus Sars-CoV-2 zu verhindern.

Gestern wurde neben den Asien-Meisterschaften in Tokio auch das olympische Rugby-Testturnier wegen der Corona-Epidemie abgesagt. Wie der japanische Verband erklärte, könne die Sicherheit der für den 25./26. April geplanten Veranstaltung „zu diesem Zeitpunkt nicht garantiert werden“. Zuvor waren bereits Rugby-Turniere in Hongkong und Singapur gestrichen worden.

Verschoben wird auch das vom 18. bis 22. März im indischen Bengaluru geplante Qualifikationsturnier der Basketballerinnen, an dem auch die deutsche Mannschaft teilnehmen sollte. Der Boxweltverband der Amateure hat seinen für März geplanten Kongress um drei Monate verschoben. Die Zusammenkunft soll nunmehr am 20. Juni in Budapest stattfinden.

Und Christian Magiera? Probiert voller Vorfreude die nach Hause gelieferte Olympiakollektion. Der Geraer hat für Ende Juli/Anfang August Urlaub eingereicht und die Flüge gebucht – alles andere liegt nicht in seiner Macht.