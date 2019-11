Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ESSC: Große Pokalwürfe und ein insgeheimer Wunsch

Die Nachwuchswasserballer der U14 des Erfurter SSC konnten mit einem 12:4 beim Eisenacher SSV den Thüringer Landespokal nach Erfurt holen. Auf gutem Wege, das ebenfalls zu schaffen, ist die U18 des ESSC. Die Mannschaft von Trainer Gabor Gartai konnte klar mit 16:9 beim SV Halle gewinnen und könnte am 7. Dezember mit einem Erfolg in Eisenach den Pokalsieg ebenfalls perfekt machen.

Bei der Nico-Trophy in Stuttgart, dem Länderauswahlturnier der U12, belegte das Team Thüringen mit neun Erfurtern sowie einem Mädchen und einem Jungen aus Eisenach den neunten Platz unter 14 Mannschaften. Trainer Leslie Schlag musste leider auf drei erkrankte Stammspieler verzichten. So gab es in der Vorrunde gegen Bayern (2:15) und Brandenburg (1:21) klare Niederlagen. Am nächsten Tag folgte mit einem 8:4 gegen Baden-Württemberg II aber das erste Erfolgserlebnis. Eine weitere Steigerung brachte ein 14:4 gegen den Südwestdeutschen Schwimmverband. Das verbesserte die Stimmung im Thüringer Team deutlich. Die Spannung auf den Höhepunkt brachte dann das Spiel um Platz neun. Die Thüringer konnten gegen den SV Ruhrgebiet mit 9:7 nach Strafwerfen gewinnen und entschieden somit alle drei Spiele der Platzierungsrunde für sich. Turniersieger wurde das Team der Wasserballhochburg Berlin vor Niedersachsen und Bayern.

Halbfinale der Herren und Highlight für die Jüngsten der U12

Auch an diesem Wochenende warten spannende Aufgaben auf die Erfurter Wasserballer. Am heutigen Samstagabend (18 Uhr) spielt die U16 des ESSC in der heimischen Roland-Matthes-Schwimmhalle im Finale des Thüringer Landespokals gegen den SV Halle und macht sich berechtigte Hoffnungen auf die Trophäe.

Anschließend tragen die Herren ihre Halbfinals aus. Zunächst trifft der wiedererstarkte SV Sömmerda um 19.15 Uhr auf den VfL Gera, im Anschluss folgt um 20.30 Uhr die Partie des ESSC gegen die zweite Mannschaft des SV Halle. Die Sieger der beiden Begegnungen bestreiten dann am 15. Dezember in Sömmerda das Finale. Erfurts Herrentrainer Jörg König will erstmals den erst 15-jährigen Lorenz Hauser, Simon Bergmann und Marcell Gartai eine Einsatzmöglichkeit bei den „Großen“ bieten und hofft bei freiem Eintritt auf eine gute Unterstützung durch die Fangemeinde.

Das sportlich wertvollste Ergebnis der Wasserballabteilung des Erfurter SSC haben in diesem Herbst die Jüngsten der U12 erreicht. Das Team von Trainer Sven Fischer hat sich für das Finalturnier der ostdeutschen Meisterschaft an diesem Wochenende in Potsdam qualifiziert. Gegen den Gastgeber, Berlin, Chemnitz und Leipzig ist Rang vier das Ziel, eine Medaille der insgeheime Wunsch.