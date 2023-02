Europa League: Auslosung heute live - Bayer Leverkusen, Union Berlin und SC Freiburg dabei

Nyon. Drei Bundesligisten stehen im Achtelfinale der Europa League. Heute findet die Auslosung in Nyon statt. Der Live-Ticker.

Als letzter und dritter Bundesligist hat am Donnerstagabend der 1. FC Union Berlin hat den Einzug ins Achtelfinale der Europa League geschafft. Der in diesem Jahr weiter ungeschlagene Fußball-Bundesligist setzte sich im Rückspiel der Zwischenrunde gegen Ajax Amsterdam mit 3:1 (2:0) durch. Gegen den niederländischen Rekordmeister trafen am Donnerstagabend Robin Knoche (20. Minute) per Handelfmeter, Josip Juranovic (44.) und Danilho Doekhi (50.) vor 21 800 Fans für den Hauptstadtclub. Für die Gäste war das Tor von Mohammed Kudus (47.) nach dem 0:0 im Hinspiel zu wenig. Ajax-Spieler Edson Alvarez sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot (90.+7).

Union Berlin ist es in der Europa League gelungen, Ajax Amsterdam auszuschalten. Foto: AFP

Zuvor hatten sich bereits der SC Freiburg als Gruppensieger und Bayer Leverkusen durch einen spektakulären Elfmeter-Krimi in Monaco qualifiziert. Die Auslosung für die Runde der letzten 16 Teams findet heute (12.00 Uhr) in Nyon in der Schweiz statt. Verfolgen sie die Auslosung ab 12 Uhr hier im Live-Ticker.

Europa League: Die Auslosung heute mit Bayer Leverkusen, SC Freiburg und Union Berlin im Live-Ticker

Mit einem Elfmeterkrimi hat Bayer Leverkusen die Hoffnungen auf seine letzte Titelchance am Leben gehalten und ist ins Achtelfinale der Europa League eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso setzte sich im Zwischenrunden-Rückspiel bei der AS Monaco mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Nach Verlängerung hatte es 3:2 (3:2, 2:1) gestanden. Im wilden Hinspiel vor einer Woche hatte sich Bayer noch mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Europa League: Diese Teams stehen im Achtelfinale

Lostopf 1

SC Freiburg (Deutschland)

FC Arsenal (England)

Betis Sevilla (Spanien)

Fenerbahçe Istanbul (Türkei)

Ferencváros Budapest (Ungarn)

Feyenoord Rotterdam (Niederlande)

Real Sociedad (Spanien)

Union Saint-Gilloise (Belgien)

Lostopf 2

1. FC Union Berlin (Deutschland)

Bayer Leverkusen (Deutschland)

Manchester United (England)

Juventus Turin (Italien)

AS Rom (Italien)

FC Sevilla (Spanien)

Schachtjor Donezk (Ukraine)

Sporting Lissabon (Portugal)

Bayer Leverkusen hat sich in Monaco für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Foto: AFP

Erklärung: In Lostopf 1 befinden sich die Vereine, die ihre Gruppe in der Europa League gewonnen haben. Im zweiten Lostopf sind die Klubs, die sich in der Zwischenrunde durchsetzen konnten. Dort kam es zu Duellen zwischen den Gruppenzweiten der Europa League und den Gruppendritten der Champions League. Vereine aus demselben Verband können erst ab dem Viertelfinale aufeinandertreffen. Ein deutsches Duell wird es im Achtelfinale somit nicht geben.

Europa League: Das sind die weiteren Termine

Achtelfinale: 9. und 16. März

Viertelfinale: 13. und 20. April

Halbfinale: 11. und 18. Mai

Endspiel: 31 Mai in der Puskás Aréna in Budapest

Auf Union Berlin warten sieben mögliche Gegner. Der FC Arsenal, Fenerbahce Istanbul, Ferencvaros Budapest und die spanischen Clubs Betis Sevilla und Real Sociedad San Sebastian wären Trainer Urs Fischer willkommen. Auf ein Wiedersehen mit Gruppengegner Royal Union Saint-Gilloise oder dem Vorjahreskonkurrenten Feyenoord Rotterdam verspüre er keine große Lust, gestand der Schweizer. „Nicht die zwei, weil gegen die haben wir ja schon gespielt“, sagte er.