Europa League: Leverkusen Favorit, Union will überraschen

Essen. Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinale der Europa League auf Budapest, Union Berlin tritt im belgischen Klub Saint-Gilloise an.

Als klarer Favorit geht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen in das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest. Die Werkself hat zunächst Heimrecht, das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Ungarn statt. Bereits im Vorjahr trafen die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinander. Damals gewann Bayer zu Hause mit 2:1 und verlor in Budapest mit 0:1, kam im Gegensatz zu Ferencvaros aber weiter. In der Runde zuvor hatten sich die Leverkusener, die am Sonntag beim 4:1 gegen Hertha BSC eine der besten Saisonleistungen zeigten, im Elfmeterschießen bei der AS Monaco durchgesetzt.

Union in der Europa League weiter mit Juranovic auf links

Union Berlins Trainer Urs Fischer muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League weiter auf der Linksverteidiger-Position improvisieren. Wie schon am Wochenende gegen den 1. FC Köln (0:0) beginnt in der Partie gegen Royale Union Saint-Gilloise am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+) im Stadion An der Alten Försterei der etatmäßige Rechtsverteidiger Josip Juranovic auf links. Der zuletzt angeschlagene Niko Gießelmann steht zumindest wieder im Kader, sitzt aber zunächst auf der Bank. Der zweite Linksverteidiger, Jérôme Roussillon, fällt weiter aus. Im Mittelfeld setzt Fischer auf den Norweger Morten Thorsby, der für Aïssa Laïdouni in der ersten Elf steht. Ansonsten spielt die gleiche Mannschaft wie gegen Köln. Auf dem Feld setzt Trainer Fischer auf "Überraschungseffekte".

Beim belgischen Vizemeister steht der am Wochenende verletzt ausgewechselte Kapitän Teddy Teuma im Kader, beginnt aber nicht. Der in Bonn geborene Stürmer Dennis Eckert sitzt ebenfalls auf der Bank.

So wollen sie spielen: Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest

Leverkusen: 1 Hradecky - 6 Kossounou, 12 Tapsoba, 4 Tah, 3 Hincapie - 30 Frimpong, 11 Amiri, 10 Demirbay - 19 Diaby, 9 Azmoun, 27 Wirtz. - Trainer: Alonso

Budapest: 90 Dibusz - 21 Botka, 4 Knoester, 22 Abenda, 17 Civic - 19 Vecsei, 13 Esiti - 20 Traore, 16 Zachariassen, 50 Marquinhos - 8 Mmaee. - Trainer: Cherchesov

So wollen sie spielen: Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Berlin: 1 Rönnow - 5 Doekhi, 31 Knoche, 4 Diogo Leite - 29 Trimmel, 8 Khedira, 18 Juranovic, - 2 Thorsby, 19 Haberer - 17 Behrens, 27 Becker. - Trainer: Fischer

Saint-Gilloise: 49 Moris - 2 Nieuwkoop, 16 Burgess, 16 Kandouss, 44 Van der Heyden - 6 El Azzouzi, 20 Lynen, 94 Lapoussin - 8 Amani, 7 Boniface, 18 Vertessen. - Trainer: Geraerts

Hier geht es zu den Live-Tickern:

Union Berlin - Saint Gilloise

Leverkusen - Budapest