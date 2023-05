European League: THC-Handballerinnen verlieren Halbfinale

Graz. Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die Überraschung im Final-Four-Halbfinale verpasst. Es bleibt nach der Niederlage gegen Ikast der Trost, um Platz drei zu spielen.

Die Fans gaben alles. Sie bereiteten ihren THC-Handballerinnen einen rauschenden Empfang, trieben sie unaufhörlich an. Gewaltig jubeln aber konnten sie zum Auftakt des Final Four nicht mit ihnen. Im ersten Halbfinale um die Krone der European League mussten sich die Thüringerinnen mit einem 26:31 (10:17) dem Top-Favoriten Ikast beugen. Die Däninnen zogen so ins Endspiel ein. Das wird am Sonntag (18 Uhr) ausgetragen. Borussia Dortmund oder Nykøbing wird dann der Gegner sein. Die Thüringerinnen gingen dennoch erhobenen Hauptes vom Feld. Ihnen bleibt das Spiel um Platz drei (So., 15.30 Uhr).