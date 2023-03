European League: Thüringer HC im Halbfinale gegen Ikast

Graz. Die Auslosung ergab, dass die Thüringer Handballerinnen im Final Four zunächst gegen den aktuell Vierten aus der ersten dänischen Liga spielen.

Insgeheim hatte THC-Trainer Herbert Müller auf ein deutsches Halbfinale beim Turnier um die Krone in der European League Handball gehofft. Stattdessen muss sich sein Team mit dem dänischen Topfavoriten aus Ikast auseinandersetzen. Borussia Dortmund als zweiter Bundesliga-Vertreter sieht sich dem Club von Nykøbing gegenüber. Das ergab die Auslosung am Dienstag im österreichischen Graz. Dort steigt am 13./14. Mai das Finalturnier.