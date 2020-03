Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eva Günther-Gräff ist gänzlich angekommen in Erfurt

Eine Stadt mit sportlichen Vorzügen: Für Eva Günther-Gräff waren die Wege am Wochenende kurz. Die Athletin des ASV Erfurt startete bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Senioren in Erfurt, in der W50 hatte sie über 60 und 200 Meter gemeldet. Wirkliche Ziele habe sie sich keine gesetzt. „Ich wollte mich nicht verletzen und Spaß haben.“

Bei der Hallen-DM im Vorjahr in Halle/Saale gab es zwei Silbermedaillen über 60 und 200 Meter. Die Silber-Serie hielt: Zwölf Monate später war im Finale über 60 und den Zeitendläufen über 200 Meter nur Ausnahmeathletin Tatjana Schilling (TSV 1850/09 Korbach) schneller. Für Eva Günther-Gräff zählte an diesem Tag weit weniger die Wiederholung ihrer Vorjahreserfolge. „Wenn die Zeiten in Ordnung sind, dann ist es für mich nicht so wichtig, welcher Platz es ist.“

Es war genau eine Zeit, die sie zufrieden lächeln ließ. 60 Meter in 8,34 Sekunden – noch nie war sie so schnell gelaufen. „Mit der Zeit hätte ich nicht gerechnet, ich war total überrascht. Zumal ich auch ziemlich angeschlagen an den Start gegangen bin“, berichtet Eva Günther-Gräff, die nur wenige Stunden später über die Hallenrunde in 27,60 Sekunden die nächste schnelle Zeit folgen ließ.

Auf den jeweiligen dritten Plätzen folgte Iris Opitz (LAV Elstertal Bad Köstritz), mit der sie sich stets packende Duelle liefert. „Keine ist neidisch, wenn die andere vorn ist. Wir wechseln uns da gut ab“, sagt Eva Günther-Gräff, die ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Iris Opitz pflegt. „Wir kannten uns schon länger. Seit ich in Erfurt bin, ist das Verhältnis untereinander noch enger geworden. Wir haben uns auch privat schon eingeladen.“

Vor gut zwei Jahren verschlug es das Nordlicht, gebürtig aus Schleswig-Holstein, nach Erfurt. Obwohl ihre familiären Wurzeln in Thüringen liegen. Ihr Mutter kommt aus dem Eichsfeld. Für den neuen Job wollte sie nicht pendeln. „Ich bin Richterin am Bundesarbeitsgericht, weshalb ich mit der Familie nach Erfurt gezogen bin.“ Die Stadt bietet Eva Günther-Gräff so einige Vorzüge. So sind es vor allem die kurzen Wege, die sie besonders schätzt. „Vorher habe ich in Hamburg gearbeitet, ich stand ständig im Stau. Das war wirklich fürchterlich. Hier ist alles entspannter. Die Stadt ist richtig schön.“

Neue Stadt – neuer Verein. Sie entschied sich für den ASV Erfurt. Erst spät mit 39 Jahren fing sie mit der Leichtathletik an. „Als Kind und Jugendliche habe ich es nie gemacht. Ich finde es einfach toll, seine Grenzen auszubreiten und dabei abzuschalten“, schwärmt die Mutter von zwei Kindern über ihren Sport. Die Vorteile der Leichtathletik liegen für sie auf der Hand: „Durch die Wettkämpfe wird man immer wieder motiviert, lernt tolle neue Menschen kennen und kann auch internationale Kontakte knüpfen. Außerdem kommt man an so viele Orte, wo man ohne den Sport sonst gar nicht hingereist wäre.“

Als nächstes wird das portugiesische Braga mit den Hallen-Europameisterschaften (15. bis 21. März) angesteuert. Wenn nicht der Corona-Virus den Athleten noch einen Strich durch die Rechnung macht. „Ein paar europäische Flüge wurden schon gestrichen. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt nach Braga kommen.“ Momentan überwiegt die Zuversicht. Bei ihr und Iris Opitz. Wird gestartet, dann peilt Eva Günther-Gräff das Finale über 60 und 200 Meter sowie eine Medaille mit der Staffel an. Die Zeiten aus Erfurt geben Selbstvertrauen. Ganz besonders die über 60 Meter. Und plötzlich wird der Kurzsprint zur Lieblingsstrecke auserkoren.

„Eigentlich finde ich beide schön zu laufen“, sagt sie lächelnd und kührte die Erfurter Leichtathletikhalle zu ihrer Lieblings-Wettkampfstätte. „Die Stimmung ist toll, alles ist super organisiert. Ich mag auch das Stadion, es ist einmalig.“ Als „Wahl“-Erfurterin genoss sie ihr Heimspiel sichtlich, das für sie einen weiteren großen Nutzen brachte: Sie konnte Zuhause schlafen und nicht mehr im Hotel.