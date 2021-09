Brief bei Instagram

Brief bei Instagram Ex-Bayern-Stürmer Mandzukic beendet Karriere

Berlin. Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic beendet seine Karriere.

Der 35 Jahre alte Kroate, der unter anderem für den VfL Wolfsburg und den FC Bayern gespielt hatte, schrieb bei Instagram einen Brief an den "kleinen Mario" und meinte damit sich selbst. Daneben stellte er ein Bild von kleinen Fußballschuhen. "Du wirst den Moment erkennen, um abzutreten, diese Schuhe in den Schrank zu stellen - und Du wirst es nicht bereuen", schrieb der Stürmer zum Abschluss. "Fußball wird immer ein Teil Deines Lebens sein, aber Du freust Dich auf ein neues Kapitel."

Mit den Bayern hatte Mandzukic 2013 das Triple gewonnen, sein größter Erfolg mit der kroatischen Nationalmannschaft war der Einzug ins Finale der WM 2018, das Frankreich gewann. Zuletzt spielte er in Italien bei AC Mailand.

© dpa-infocom, dpa:210903-99-85486/2