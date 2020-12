Ex-Eisenacher als Vereinshopper und Schlagersänger

Eisenach. Verteidiger Christian Hesse spielt aktuell für den FC Gießen. Es ist seine 14. Vereinsstation. Nebenbei versucht sich der Paradiesvogel auch in der Show-Branche.

Viele kamen und gingen beim FC Eisenach in den vergangenen Jahren. Allein in den beiden Oberliga-Serien standen 41 verschiedene Spieler auf dem Platz. Darunter waren Fußballer wie Andy Trübenbach, Steffen Scheidler oder Norman Bonsack, die diese Ära prägten, aber auch Akteure, deren Namen heute nur noch die Fachleute unter den FCE-Fans kennen. Zur zweiten Kategorie zählt Christian Hesse, der in der Rückrunde der Saison 2015/16 neunmal für die Wartburgstädter auflief. Nach dem Abstieg zog der „Vereinshopper“ weiter. Mittlerweile ist er beim FC Gießen gelandet und versucht sich auch auf der Showbühne.