Anfang Februar feierte Hannes Jon Jonsson mit Bietigheim einen 34:29-Auswärtserfolg an alter Wirkungsstätte in Eisenach. Nun nahm er vorzeitig seinen Hut.

Ex-Eisenacher Jónsson nicht mehr Trainer in Bietigheim

Eisenach. Der 41-jährige Isländer Hannes Jón Jónsson ist nicht mehr Trainer des ThSV-Ligarivalen SG Bietigheim.

Hannes Jón Jónsson ist nicht mehr Trainer von Handball-Zweitbundesligist SG BBM Bietigheim. Der 41-jährige Isländer, der von 2012 bis 2015 das Trikot des ThSV Eisenach trug, nahm nach der 24:34-Auswärtsniederlage am vergangenen Samstag beim TV Großwallstadt seinen Hut. Der ohnehin für Sommer geplante Abschied wird damit vorgezogen.

Jónsson übernahm im Februar 2019 das Kommando beim damaligen Bietigheimer Erstligisten. Nach einem der dramatischsten Saisonfinals der Ligageschichte fehlte der SG am Ende lediglich ein Tor zum Klassenerhalt. In dieser Saison schwankten die Leistungen der Süddeutschen, die aktuell als Tabellenzwölfter in Abstiegsgefahr sind.

„Die Leistung und Ergebnisse haben in letzter Zeit nicht gepasst. Wenn ich als Trainer das Gefühl habe, dass ich meiner Mannschaft nicht mehr helfen kann, dann ist es Zeit für einen neuen Impuls“, erklärte Jónsson. Im Sommer wird er den österreichischen Club HC Hard übernehmen. Da bei Bietigheim mit Iker Romero der Cheftrainer für die Saison 2021/22 schon feststeht, setzt die SG BBM für den Rest der Saison auf Brian Ankersen, Trainer der zweiten Damenmannschaft sowie des weiblichen A-Jugend, auf eine Interimslösung.