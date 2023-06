Ex-Radprofi Kittel als Pate für Premiere beim Jedermann-Zeitfahren Jonastaler Challenge

Ex-Profi Marcel Kittel ist dem Radsport noch immer eng verbunden. Nun fungiert er als Schirmherr bei der Jonastaler Challenge, die am 2. Juli erstmals ausgetragen wird.

Arnstadt. Im Jonastal bei Arnstadt wird am 2. Juli zum ersten Mal ein Zeitfahren für Jedermann ausgetragen. Ex-Radprofi Marcel Kittel hat die Schirmherrschaft übernommen.

Es gibt kaum einen Rennradfahrer der Region, der hier noch nicht unterwegs war. Nun veranstalten die Stadt Arnstadt und der RSV Adler Arnstadt als Ausrichter ein Jedermann-Zeitfahren durch das Jonastal. Am Sonntag, dem 2. Juli, wird erstmals die Jonastaler Challenge ausgetragen und hat prominente Unterstützer gefunden.

Als Sportlicher Leiter fungiert Thomas Ziegler, der einst für die Teams T-Mobile und Gerolsteiner fuhr. „Wir bringen das Format zum ersten Mal an den Start, wollen aber daraus eine dauerhafte Veranstaltung machen“, sagte der 42-Jährige, der sogar einen einstigen Weltklasse-Radsprinter als Unterstützer gefunden hat. Der 14-fache Tour-de-France-Etappensieger Marcel Kittel, einst in Ichtershausen aufgewachsen, steht als Pate bereit. Olympiasieger Olaf Ludwig will sogar persönlich vor Ort sein.

Gefahren werden soll auf einer leicht ansteigenden Strecke zum Ortseingang Crawinkel, wo der Wendepunkt des Rennens ist. Die Gesamtlänge beträgt knapp 25 Kilometer. Vorgesehen ist, dass im Abstand von einer Minute die Fahrerinnen und Fahrer auf den Kurs geschickt werden. Wie die Organisatoren ausgerechnet haben, beinhaltet die Strecke insgesamt 140 Richtungswechsel. Zudem gibt es ein Nachwuchs-Radrennen ab der Altersklasse U13 über 8,8 Kilometer. Hier befindet sich der Wendepunkt am Abzweig Espenfeld.

Start und Ziel befinden sich am Verkehrserziehungszentrum in Arnstadt. Gefahren wird auf einer abgesperrten Strecke wie bei den Profis. Der erste Starter geht um 11 Uhr ins Rennen, der Nachwuchs beginnt bereits 9 Uhr. Bislang liegen rund 100 Anmeldungen vor.

www.jonastaler-challenge.de