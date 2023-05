Ex-Spieler des FC Carl Zeiss Jena schießt SV Darmstadt 98 in die Bundesliga

Darmstadt. Einem einstigen Stürmer des FCC ist ein großer Erfolg gelungen – in Jena war er Teil einer besonderen Serie.

Am Freitagabend ist der SV Darmstadt 98 in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Ein 1:0-Erfolg reichte den Hessen zur Rückkehr ins Oberhaus. Das Tor des Tages erzielte mit Phillip Tietz ein ehemaliger Spieler des FC Carl Zeiss Jena.

Es war ein Schuss von der Strafraumgrenze in der 36. Minute, mit dem Phillip Tietz die Darmstädter im Heimspiel in Front brachte. Der Tabellenführer der zweiten Liga zitterte das Ergebnis über die Zeit. Danach brachen alle Dämme: Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga, feiert den vierten Aufstieg. Die Fans stürmen das Spielfeld im Stadion am Böllenfalltor.

Mit FC Carl Zeiss Jena den Klassenerhalt in letzter Minute gesichert

Tietz, heute 25 Jahre alt, hatte in der Saison 2018/19 in Jena gespielt. Die Leihgabe des SC Paderborn trug mit seinen elf Toren in 32 Spielen zum Klassenerhalt in der dritten Liga bei. Im Schlussspurt, als damals unter Trainer Lukas Kwasniok sechs Siege in sieben Spielen gelungen sind, war Tietz dreimal erfolgreich. Nur die Serie sicherte am letzten Spieltag mit dem 4:0-Heimsieg gegen den TSV 1860 München den Nichtabstiegsplatz, während der FC Energie Cottbus in die Regionalliga absteigen musste.

Am 27. August 2018 stürmt Phillip Tietz im Trikot des FC Carl Zeiss Jena beim 2:1-Erfolg gegen den FSV Zwickau. Foto: Tino Zippel

Über den SV Wehen-Wiesbaden kam Tietz schließlich zum Darmstadt 98. In 96 Spielen der zweiten Bundesliga traf er 32 Mal – ab der neuen Spielzeit kann er sich in der ersten Bundesliga beweisen.

