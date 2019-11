Rudolstadt. Am 7. Dezember startet in Rudolstadt die achte Auflage des Extremlaufes „Getting Tough“ mit fast 3000 Teilnehmern.

Es sind jetzt diese Tage, in denen der Blick von fast 3000 Sportverrückten immer öfter in die Wetter-App auf dem Smartphone wandert. Am 7. Dezember steigt die Neuauflage einer der härtesten Hindernisläufe Europas, das „Getting Tough – The Race“ in Rudolstadt. Und nicht wenige der Extremläufer hoffen, dass Minusgrade, stürmischer Wind, Schnee oder Regen ausbleiben. Denn auch der achte Lauf in und um Rudolstadt wird hart und für alle schmerzhaft.