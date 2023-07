Extremlauf Thüringen-Ultra: Pellkartoffeln als Renner

Fröttstädt. Fast 300 Läufer umrunden den Großen Inselsberg beim Thüringen-Ultra und legen dabei bis zu 161 Kilometer zurück. Wer tut sich sowas an?

Uwe Erbe hatte eine verrückte Idee. Nein, mitlaufen wollte der Fröttstädter seinen Thüringen-Ultra nicht, aber zwei Verpflegungsstellen mit seinen Zwillingen Laura und Vivien nacheinander für die 100-Meilen-Läufer besetzen.

So startete das Familien-Team Freitagabend ab 20.30 Uhr am Hörselberg und wechselte dann zur Glasbachbachwiese. „Meine Mädchen waren mit neun Jahren erstmals dabei, Nun sind sie 22 und liegen nach der 15-Stunden-Schicht im Bett. Ich will aber noch die Sieger sehen“, erzählte Erbe und trank eine verdiente Flasche Bier.

Glückliche Sieger war die 4 x 25 km-Staffel von Triathlon Friedrichroda. Foto: Sascha Fromm

Was die Schweizer können, können wir auch

Insgesamt 18 Verpflegungspunkte gibt es beim Thüringen-Ultra für die knapp 300 Extremläufer, die Strecken von 25 und 50 in den Staffeln sowie 100 und sagenhafte 161 km (100 Meilen) überwinden.

„Der Renner waren diesmal die Pellkartoffeln mit Salz und Dip“, berichtet Erbe. Aber auch Melone, Brühe und erstmals Gewürzgurken seien gut gegangen.

„Bei uns kann man sich wirklich satt essen“, lacht Chef-Organisator Gunter Rothe, dem die Idee zum einem ultralangen Lauf in Thüringen 2007 mit Freunden gekommen war. „Ich war bei den 100 Kilometern von Biel dabei und dachte, was die Schweizer können, können wir auch“, erzählt Rothe. Herausgekommen ist der landschaftlich vielleicht schönste Ultralauf in Deutschland, wenn man vielen Teilnehmern glauben darf.

Die 100-Kilometer-Krone verteidigt

Samstagnacht wurde der Letzte des Feldes, Maury Udell aus den USA, bei der Party unter Fackeln auf dem Sportplatz von Fröttstädt zünftig gefeiert. Aber auch ein Läufer-Duo, das erst kurz vor Mitternacht außerhalb der Wertung eintrudelte, bekamen den berühmten „Stern“ und viel Beifall.

Frank Rothe (Saalfeld) konnte seinen Titel über die 100 Kilometer verteidigen. Foto: Sascha Fromm

Da waren die Sieger längst im Ziel. Vorjahressieger Frank Rothe aus Saalfeld wiederholte den Erfolg allerdings mit Mühen. „Ich bin im April auf das Knie gefallen und konnte nicht so trainieren, wie es nötig wäre“, sagte der 45 Jahre alte Siemens-Manager, dessen Zeit von 8:41 Stunden handgestoppt wurde, weil sein Chip nicht funktionierte.

Auf dem Rad begleitet wurde er von einer Vereinsfreundin. Sabine Lutschan von Motor Königssee bereitete sich so gleich auf das längste Radrennen ihre Lebens – die 1200 Kilometer von Flensburg nach Garmisch vor.

100 Meilen in gut 17 Stunden

Die unglaublichen 100 Meilen oder 161 km gewann der Ludwigsburger IT-Spezialist Jonathan Gakstatter in 17:03:47. Dahinter lieferten sich die Lokalmatadoren Rico Bechmann und Marcel Ernst das Rennen ihres Lebens. Bechmann holte dabei 35 Minuten Rückstand auf und zog einen Kilometer vor Schluss an Ernst vorbei. „Du hast es verdient“, sagte der und umarmte seinen völlig kaputten Kumpel.

Die schnellsten Frauen waren Antje Knobloch aus Trebbin über 100 Meilen in 22:49:22 und Nina Blisse (Berlin) über 100 km in 10:52:44. Die Staffeln gewannen das Erfurter USV-Duo Adrian Panse/Johannes Walter und das Quartett von Triathlon Friedrichroda.

Wer denkt, 161 Kilometer seien lang: Zielsprecher Holger Sakuth bestritt schon den Spartathlon in Griechenland – über 246 Kilometer.