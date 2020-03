Fahner II und Waltershausen mit Punkt zufrieden

Ibrahim Bignet Cisse vom FC An der Fahner Höhe lief unermüdlich. Hier scheiterte er noch beim Torschuss, doch in der 70. Minute brachte er seine Elf in Führung.

In der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse trafen am Sonntagnachmittag im Derby die Mannschaften von FC An der Fahner Höhe II und FSV Waltershausen aufeinander. Nach torloser erster Halbzeit endete die Partie mit dem Schlusspfiff 1:1. Nachdem Ibrahim Bignet Cisse den Gastgeber in der 70. Minute in Führung gebracht hatte, erzielte Patrick Ewald nur acht Minuten später den Ausgleich und rettete seiner Mannschaft damit einen Punkt in der Auswärtsbegegnung.

Waltershausens Keeper Pascal Böhm brachte es Mitte der zweiten Hälfte auf den Punkt. „Männer, ihr müsst die Dinger zu Ende spielen“, rief er seinen Mitspielern zu. Und das betraf durchaus nicht nur die Gäste-Elf. Auch die Spieler vom FC An der Fahner Höhe, die wieder Verstärkung aus der Ersten (Heim, Kruse) bekamen, mussten sich diesen Vorwurf zu eigen machen. Und: Ja, einmal beherzigten die beiden Mannschaften das. Bei den Gastgebern war es Cisse, der einen präzisen Pass aufnahm, Keeper Böhm ausspielte und das Leder über die Linie drückte. Ebenfalls eine genau getimte Flanke erwischte Ewald mit dem Kopf und ließ Stefan Ehegötz keine Chance. Doch über die meiste Spielzeit hinweg ließen beide Mannschaften diese Konsequenz beim letzten Zuspiel vermissen. Ansonsten erwiesen sich beide Torhüter als verlässlicher Rückhalt.

Waltershausen erwischte den besseren Start. In der sechsten Minute stand Fahner Höhe-Keeper Ehegötz zu weit vor seinem Kasten. Das nutzten die Gäste, doch der Ball trudelte am linken Pfosten vorbei. In dieser Phase ging das Spiel hin und her, wobei sich die Gäste aus der Puppenstadt langsam ein Übergewicht erarbeiten. In der 19. Minute bekamen sie mit Johannes Koch ihre zweite Großchance, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. In der gleichen Minute tauchte Koch erneut vor Ehegötz auf, der diesmal das Leder hielt. In dieser Druckphase der Gäste griffen die Kicker von Trainer Schmidt öfter als letztes Mittel in einer ansonsten fairen Partie zum Foulspiel, doch Waltershausen vermochte aus den Standards kein Kapital zu schlagen. Pech hatten der FSV, als nach einem Freistoß der Ball vom Innenpfosten wieder ins Feld zurück sprang.

In der zweiten Hälfte erspielten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht, konnten daraus aber keinen Treffer generieren. In der 58. Minute spielten Ibrahim Bignet Cisse und Boubacar Barry im Strafraum Doppelpass, allerdings viel zu eng, um die Abwehr von Grün-Weiß in Gefahr zu bringen. Erst als die Führung markiert war, wurde das Spiel vom FC An der Fahner Höhe zwingender. Allerdings wehrte sich der FSV Waltershausen gegen die drohende Niederlage. Die Spieler kämpften in der Abwehr und suchten ihr Heil nach vorn. Nach einem Freistoß für den Gastgeber wurde das Leder abgefangen und Jannes Fittje lief mit dem Ball quer über Spielfeld. Seine Flanke konnte dann aber von keinem der Waltershäuser Kicker aufgenommen werden. Am Schluss zeigten sich beide Mannschaften mit dem Remis zufrieden. „Auswärts einen Punkt zu holen, ist immer gut, vor allem für die Moral“, resümierte FSV-Trainer Stefan Koch. Wobei er zugab, dass für seine Elf mehr drin gewesen sei. „Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt, aber kein Tor geschossen. In der zweiten Halbzeit haben wir nur noch gebolzt.“ Koch schränkte ein, dass gepflegter Fußball auf dem Platz an der Fasanerie in Tonna ohnehin nicht möglich ist. Doch das ist ein Manko, mit dem beide Mannschaften leben mussten.

FC An der Fahner Höhe II: S. Ehegötz, Max Kruse, Arnold (85. Gutzat), Just, C. Heim, Sichtig, Zitschke, Sebastian Degner (71. Max Heukrodt), Van Hooff (60. Barry), Cisse, Krumbein.

Waltershausen: P. Böhm, N. Trott, P. Ewald, Fröhlich, Niklas, Tamm (83. Blauth), A. Koch, Sauer (80. Schuchardt), J. Koch (60. Bertroff), Fittje, Salman.

SR: Reichenbächer, Z: 72, Tore: 1:0 Cisse (70.), 1:1 Ewald (78.).