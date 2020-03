Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Faustball: Einer der größten Erfolge

Nach Stadtilm ging es für die Nordhäuser Faustballer zum Bezirksliga-Saisonfinale. Für das Turnier qualifizieren sich die Erst- und Zweitplatzierten der drei Bezirksliga-Staffeln. So starteten für die Bezirksliga Nord die Teams aus Nordhausen und die zweite Vertretung aus Sömmerda. Für den Bezirk Ost traten Kurtschau und Obergrochlitz an. Aus dem Süden kamen der Suhler SV und Zella-Mehlis.

Die Nordhäuser wurden in Gruppe B gelost – zum Tabellenersten aus dem Bezirk Ost und Mitfavoriten SG Kurtschau sowie dem Süd-Zweiten aus Zella-Mehlis. In der ersten Partie stand dann gleich Kurtschau auf dem Parkett. So war klar, die Partie gibt die Richtung für das Turnier vor. Drei schnelle Fehler, die die Nordhäuser bis zum Schluss nutzen, sorgten für das 11:6 und das 1:0. Im zweiten Satz hatten die Greizer ihre Nervosität abgelegt, es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Mit schönen Ballwechseln und einem ausgeglichenem Satz setzten sich die Nordhäuser in der Verlängerung mit 12:10 durch. Für die Mannschaft von Trainer Schulze war nun alles möglich. Im zweiten Vorrunden Spiel gegen Zella-Mehlis wurde rotiert. Das Spiel lief wie gemalt – Nordhausen gewann sicher 11:7 und 11:4.

Im Finale gegen Obergrochlitz ließ Trainer Schulze, die in der Liga so souverän spielende Abwehrkette um Katja Franke, Siegfried Gärtner und Jörg Senkel auflaufen. In einem spannenden Spiel setzen sich die Altstädter mit 14:12 und 11:7 durch und dürfen sich zum ersten Mal Bezirksligameister nennen.

„Ich freue mich für mein Team. Wir haben uns für die letzten Jahre belohnt. Das ist der erste Meistertitel nach der Wende und einer der größten Erfolge des Faustballs in unserem Verein“, sagte Kapitän Martin Gremmer. Trainer Schulze ergänzte: „Wir konnten heute die Farben unserer Stadt und des Vereins in Thüringen hochhalten. Es ist ein tolles Zeichen, dass in Nordhausen auch der Breitensport erfolgreich ist und wir im Faustball endlich einmal wieder ein Ausrufezeichen setzen konnten.“