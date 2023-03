Favoriten sichern sich Thüringer Meistertitel im Tennis

Michel Hopp vom Erfurter TC Rot-Weiß holte sich in Weimar den Titel.

Weimar. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen geht der Landesmeistertitel an den Erfurter TC Rot-Weiß.

Mit Elisabeth Junge-Ilges und Michel Hopp (beide Erfurter TC Rot-Weiß) haben die Favoriten bei den Tennis-Landesmeisterschaften in der Halle die Titel gewonnen. Die 23-jährige Regionalspielerin, aktuell die Nummer 96 der deutschen Rangliste, setzte sich in Weimar im Finale gegen ihre Mannschaftsgefährtin Gina Isabell Trautvetter mit 6:2, 6:1 durch. Zuvor hatte sie im Halbfinale Lena Gölz mit 6:4, 6:1 bezwungen. Trautvetter war mit 6:1, 6:0 gegen Maria Reinmüller ins Endspiel eingezogen. Titelverteidigerin Christine Junge-Ilges (alle Erfurter TC Rot-Weiß) war im Viertelfinale im Match-Tie-Break mit 8:10 an der Finalistin gescheitert.

Bei den Herren siegte mit Hopp Thüringens Nummer 1 souverän. Der 24-Jährige, der in der Ostliga für den TC Ruhla 92 aufschlägt, bezwang im Finale Vorjahressieger Jonathan Roth (Ruhla) mit 6:0, 6:3 und unterstrich damit seine derzeit gute Form. Hopp hatte zuvor mühelos das Halbfinale mit 6:0, 6:0 gegen Paul Henkel gewonnen. Roth dagegen musste hart um seinen Finaleinzug kämpfen und beim knappen 6:1, 5:7, 11:9-Erfolg gegen Philipp Sikorski (beide Ruhla) sogar einen Matchball abwehren.

Mit 30 gemeldeten Herren und 14 Damen hatte es bei den diesjährigen Meisterschaften eine insgesamt gute Beteiligung gegeben.