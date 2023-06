Favoritensiege beim Erfurter Campuslauf

Erfurt. Sina Müller und Adrian Panse konnten ihre Titel auf der 10-Kilometer-Strecke auf dem Campus der Universität Erfurt verteidigen.

Bei sonnigen 24 Grad fiel am Mittwoch der Startschuss für den 7. Erfurter Campuslauf. Bereits um 17 Uhr startete der Teamlauf über zehn Kilometer. Nach insgesamt 25 Runden um den Alfred-Weber-Platz setzte sich in der gemischten Staffel mit acht Sekunden Vorsprung hauchdünn das Team „OK Memory“ vom USV Erfurt vor dem Kolpingclan durch. Auf Platz drei landeten die Berufschullehrer*innen. In der Frauenwertung kam die FS Sport Uni Erfurt vor dem IBA Team Sozis ins Ziel.

Favoritensiege in der Königsdisziplin

Den Höhepunkt markierte der anschließende Einzellauf über zehn Kilometer. Bei den Frauen schnappte sich Sina Müller erneut Rang eins, welcher ihr auch gleichzeitig die Hochschulmeisterschaft bescherte. Josephine Groneberg folgte knapp drei Minuten später, Dritte wurde Serafina Scharf von der Universität Erfurt. Etwas enger ging es hingegen bei den Herren zu. Adrian Panse vom USV Erfurt verteidigte seine Hochschulmeisterschaft und den Sieg in der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 45 Sekunden. Johannes Walter kam als Zweiter über die Ziellinie, Franz Böswetter rundeten die Top drei ab.