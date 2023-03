FC Bayern feuert Nagelsmann vor BVB-Duell: Tuchel übernimmt

Essen. Julian Nagelsmann hat seinen Trainer-Job beim FC Bayern München verloren. Thomas Tuchel ist Nachfolger beim Rekordmeister.

Der FC Bayern hat das Langzeitprojekt Julian Nagelsmann jäh beendet und für einen echten Kracher auf dem Trainermarkt gesorgt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat sich von seinem 35 Jahre alten Coach mit sofortiger Wirkung getrennt und den Nachfolger schon parat. Thomas Tuchel ist neuer Trainer beim FC Bayern München, das teilten die Münchener am Freitagabend auch auf ihren offiziellen Kanälen mit.

So begründet Salihamidzic die Trennung von Julian Nagelsmann

Neben Nagelsmann hat der FC Bayern auch das weitere Trainerteam um Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Benjamin Glück freigestellt. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic spricht von der "schwierigsten Entscheidung" in seiner Zeit beim FC Bayern: "Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute."

Bayern-Boss Herbert Hainer traf am Freitagmorgen an der Säbener Straße ein. Foto: dpa

Hans-Joachim Watzke begrüßt den neuen Bayern-Trainer Thomas Tuchel bereits wieder im deutschen Fußball. „Für die Bundesliga sagen wir: Willkommen zurück, Thomas Tuchel!“,

Der 63-Jährige ist auch Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Vor dem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Topspiel des Tabellenführers bei Bayern München am 1. April wollte Watzke für den Verein allerdings keinen Kommentar abgeben.

Das 1:2 gegen Bayer Leverkusen und das damit verbundene Abrutschen auf den zweiten Tabellenplatz am vergangenen Sonntag war ein Rückschlag zu viel für Nagelsmann, um den es immer wieder Aufregung auch außerhalb des Platzes gegeben hatte.

FC Bayern: Thomas Tuchel übernimmt

Der Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuerst berichtet, dass die Münchner eine Entlassung in Erwägung ziehen. Eine entsprechende Entscheidung könnte demnach bei den Bayern schon in Kürze fallen, twitterte der Italiener. Dann ging es Schlag auf Schlag, nur der Club selbst äußerte sich vorerst nicht.

Thomas Tuchel gewann mit dem FC Chelsea die Champions League. Foto: dpa

Die Vertragsunterlagen sollten noch am Abend fertiggestellt werden, hieß es von Romano. Kurz darauf meldete die „Bild“, dass die Trennung bereits vollzogen sei. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur reagierte keiner der Münchner Verantwortlichen.

FC Bayern: Joao Cancelo bedauert Nagelsmann-Entlassung

Neuzugang Joao Cancelo vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat überrascht auf den offenbar bevorstehenden Abschied von Trainer Julian Nagelsmann reagiert und dem Coach „alles Glück der Welt“ gewünscht.

„Ich möchte mich auch bei ihm bedanken. Er war es, der mich bei den Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung“, sagte der Abwehrspieler nach dem 4:0-Sieg der portugiesischen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in einem TV-Interview.

Julian Nagelsmann (l.) holte Joao Cancelo (r.) zum FC Bayern. Foto: dpa

Treffen der Bayern-Bosse mit Julian Nagelsmann

Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstagabend rasend schnell. Auch die Spieler sollen von dem Trainer-Hammer überrascht worden sein. Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll es an diesem Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann erst von der Trennung in Kenntnis gesetzt werde.

Im Juli 2021 hatte Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick seine Arbeit bei den Münchnern aufgenommen und einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Nagelsmann und der FC Bayern - es sollte ein Langzeitprojekt werden. Trotzdem: Dem Vernehmen nach wurden in dem Arbeitspapier auch Klauseln für den Fall einer vorzeitigen Trennung vereinbart. Billig dürfte Nagelsmanns Abgang nicht werden.

Durchwachsene Saison der Münchner in der Bundesliga

Der 35-Jährige hatte es von Anfang an nicht leicht an der Isar. Kann so ein junger Trainer den großen FC Bayern? Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach und dem Viertelfinal-K.o. in der Königsklasse gegen Villarreal nahm die Zahl der Kritiker in der Vorsaison nicht ab. Der zehnte Meistertitel in Folge konnte über die aus Bayern-Sicht schlechte Saison nicht hinwegtäuschen. Das war alles nur nicht bayern-like.

In dieser Spielzeit wollte es Nagelsmann dann allen beweisen. In der Champions League steht der Fußball-Riese im Viertelfinale gegen ManCity, im DFB-Pokal im Viertelfinale gegen Freiburg. Nun kostete Nagelsmann allein die durchwachsene Bundesliga-Saison den Job.

Vor der WM-Pause hatte alles noch auf eine normale Spielrunde hingedeutet. Die Bayern an der Spitze, Dortmund mit neun Punkten Rückstand sogar nur auf Platz sechs. Rund drei Monate später haben die Schwarz-Gelben die Münchner überholt.

Thomas Tuchel: Nachfolger von Julian Nagelsmann beim FC Bayern

Seit seinem Umzug nach München geisterte der Name von Thomas Tuchel immer rund um den FC Bayern umher. Nun bekommt der 49-Jährige als Nachfolger von Julian Nagelsmann den Job, den er beinahe schon vor ein paar Jahren angetreten hätte. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und des FC Chelsea bereits am Montag mit einer neuen Mannschaft an der Säbener Straße trainieren. Die Personalie war bis Freitagvormittag noch nicht offiziell bestätigt, aber alles lief auf diese spektakuläre Verpflichtung hinaus.

Heidel lobt Tuchel: "Einer der drei besten Trainer der Welt"

Christian Heidel sieht in Thomas Tuchel eine Idealbesetzung für das Traineramt bei Fußball-Rekordmeister Bayern München. „Die Entscheidung, Nagelsmann zu beurlauben, war sehr überraschend. Die Folge, Thomas Tuchel zum FC Bayern zu holen, war für mich überhaupt gar keine Überraschung“, sagte der Vorstand des FSV Mainz 05 bei Sky Sport News: „Es war für mich eigentlich die einzig logische Konsequenz. Thomas ist für mich einer der drei besten Trainer der Welt.“