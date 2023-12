Jena Die A-Junioren des FCC empfangen am Samstag den VfL Wolfsburg - und in dessen Reihen steht mit Juwel David Odogu ein frischgebackener Weltmeister. Am Vorabend der Begegnung unterhielten wir uns mit Trainer Munier Raychouni über die U17-Weltmeisterschaft und den kommenden Gegner, der als Tabellenzweiter an der Saale aufschlagen wird.