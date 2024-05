Jena. Gerade erst hat er sich unter Tränen verabschiedet, nun hat der Offensivspieler einen neuen Job gefunden.

Beim FC Carl Zeiss Jena wollten sie ihn nicht behalten, der 1. FC Lok Leipzig nimmt ihn dankbar auf: Pasqual Verkamp hat einen neuen Verein gefunden und am Dienstag einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Nach dem Pokalfinale in Meuselwitz hatte sich Verkamp mit Tränen in den Augen von den Fans des FC Carl Zeiss Jena verabschiedet. Im letzten Spiel für den FCC erzielte er das Tor zum 3:0. Unter den Zuschauern in der Meuselwitzer Arena war mit Toni Wachsmuth der neue Sportdirektor von Lok Leipzig. Der neue Trainer Jochen Seitz kennt Verkamp schon aus seiner Zeit bei Viktoria Aschaffenburg.

Toni Wachsmuth erfreut über den Transfer

„Es ist schön, dass sich Pasqual für Lok entschieden hat. Wir bekommen mit ihm einen sehr variablen Offensivspieler, der seine Torgefahr in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen nachgewiesen hat“, sagt der einstige Jenaer Fußballer Wachsmuth.

Verkamp wird mit den Worten zitiert, dass er sich freue, „zur neuen Saison ein Teil dieses Traditionsvereins zu sein“. Er habe den Verein mit den Fans im Rücken schon ein wenig mitbekommen dürfen, freue sich aber darauf, den 1. FC Lokomotive Leipzig noch näher kennenzulernen. „Mit Sicherheit werden wir mit dem neuen Team und den Menschen um das Team herum gut und hart arbeiten, um maximale Erfolge zu erzielen“, sagt Verkamp.

31 Tore in der Regionalliga erzielt

Pasqual Verkamp absolvierte 118 Regionalligaspiele für Viktoria Aschaffenburg (2018 bis 2020) und den FC Carl Zeiss Jena (2020 bis 2024) und erzielte dabei 31 Tore. Für Viktoria Berlin (2021/22) kam er 13 Mal in der dritten Liga zum Einsatz. Der gebürtige Stuttgarter lief in seiner Jugend für den FC Bayern Alzenau und den SV Darmstadt 98 auf und wechselte 2016 aus der U19 der Lilien zu Rot-Weiß Darmstadt in die Hessenliga. Im Jahr darauf schloss er sich der SV Alemannia Haibach in der Landesliga Bayern an. Nun startet für ihn das neue Kapitel in Leipzig.

