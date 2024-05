Wiesbaden. In Jena beurlaubt, schafft der einstige FCC-Cheftrainer nun den Einzug in die zweite Liga.

Andreas Patz, von 2021 bis 2022 Cheftrainer beim FC Carl Zeiss Jena, ist mit dem SSV Jahn Regensburg in die zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Mannschaft besiegte am Dienstagabend den SV Wehen Wiesbaden mit 2:1 und machte damit die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus klar.

Regensburg hatte sich als Dritter in der dritten Liga für die Relegation qualifiziert. Das Hinspiel gegen den Zweitligisten endete im eigenen Stadion 2:2. Im Rückspiel ging Regensburg mit 2:0 in Führung und brachte nach dem Anschlusstor den Vorsprung über die Zeit. Der SV Wehen Wiesbaden muss in die dritte Liga absteigen.

Patz in Jena beurlaubt, in Regensburg auf der Erfolgswelle

Patz arbeitet als Co-Trainer bei den Regensburgern. So schnell kann es manchmal gehen: Im November 2022 wurde er als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga beurlaubt. Im Sommer 2023 bot ihm Joe Enochs den Assistentenposten in Regensburg an. Der Schritt zurück ins zweite Glied war für Patz kein Ausschlusskriterium. „Ich muss nicht in der ersten Front stehen. Für mich und meine Familie war es die richtige Entscheidung, nach Regensburg zu gehen“, sagte der 40-Jährige, der in Bad Salzungen geboren ist, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit Januar stemmt Patz eine Doppelbelastung: Der DFB hat ihn in den aktuellen Fußballlehrer-Kurs aufgenommen. Bis Januar 2025 will der Thüringer die höchste Trainerqualifikation erreichen. „Ich habe mich beworben, war einer von 32 Eingeladenen bei einem Auswahlcenter und habe die Zusage bekommen“, berichtet Patz, der berufsbegleitend die Schulbank drückt.

Nebenbei Ausbildung zum Fußballlehrer

Der Kurs mit mehreren Präsenzphasen von Sonntag bis Mittwoch sei so angelegt, dass er gut mit dem Job vereinbar sei. Ein Teil der Seminare läuft online. Hat er den Abschluss in der Tasche, darf er auch selbst Mannschaften als Cheftrainer betreuen, die in der dritten Liga oder höher spielen.

