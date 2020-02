FC Eisenach II fegt Eintracht erneut vom Platz

Beim Start ins neue Fußballjahr hat der FC Eisenach II gleich wieder seine Muskeln spielen lassen. Im vom 17. Spieltag vorgezogenen Stadtderby knüpfte der ungeschlagene Tabellenführer der Kreisliga Staffel 3 nahtlos an die starke Hinrunde an und deklassierte Eintracht Eisenach mit 7:0.

Verfolger ESV Gerstungen wollte zeitgleich auf seinem Nebenplatz das Nachholspiel gegen Mihla bestreiten. Am Vormittag sagte der Gast wegen Besetzungsproblemen aber ab. Sobald der Staffelleiter auf Nichtantritt entscheidet – es wäre Mihlas zweiter – erhält der ESV die Punkte. Dennoch hätte ESV-Trainer Philipp Kutza „viel lieber gespielt“, um vor dem Rückrundenstart gegen Erzrivale Suhltal/Eltetal Spielpraxis zu sammeln.

Widrige Bedingungen begleiteten das Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Eisenach. Es regnete durchweg und der Wind blies so heftig, dass hohe Bälle kuriose Flugbahnen nahmen. Spielentscheidend waren die Unbilden des Wetters jedoch nicht, denn die FCE-Zweite war läuferisch und spielerisch die eindeutig bessere Mannschaft. Dennoch sah es eine halbe Stunde lang nach einem spannenden Match aus, ehe sich Paul Fischer auf dem rechten Flügel durchtankte und Namensvetter Robert Fischer die Eingabe versenkte. Ausgerechnet ein Ex-Eintracht-Spieler übernahm die Rolle des Dosenöffners.

Eintracht konnte sich nach dem Rückstand bis zur Pause kaum noch befreien und wirkte hinten ungeordnet. Steven Aubel staubte einen abgewehrten Freistoß reaktionsschnell zum 2:0 (34.) ab, Omer Kasim Nase legte aus zentraler Position nach und Spielertrainer Guido Kehr (45.) machte mit einem in den Winkel gezwirbelten Freistoß schon mit dem Halbzeitpfiff alles klar. Auch mit dem Wind im Rücken blieb Eintrachts Offensive in Hälfte zwei ein laues Lüftchen. Stattdessen schraubten Naser (54.) und Kehr (56.) mit ihren zweiten Treffern sowie Paul Fischer (71.) das Ergebnis in die Höhe.