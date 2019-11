Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Eisenach II überwintert an der Spitze

Auf dem Weg zum Wiederaufstieg hat die zweite Mannschaft des FC Eisenach ein erstes Etappenziel erreicht. Einen Spieltag vor Hinrundenabschluss machte das Team von Spielertrainer Guido Kehr mit einem 5:0 gegen Behringen den Herbstmeistertitel in der Kreisliga Staffel 3 perfekt.

FC Eisenach II – FSV Behringen 5:0. Drei der fünf Tore des ungeschlagene Spitzenreiters, der in der laufenden Saison lediglich gegen Falken strauchelte (1:1), erzielten A-Junioren. Gleich doppelt schlug nach seiner Einwechslung Steven Aubel zu. Die Quote des 17-Jährigen kann sich sehen lassen. In gerade einmal 150 Kreisliga-Minuten traf Aubel bereits fünfmal, was ihn rein statistisch zum gefährlichsten FCE-Reservisten macht. Die zuletzt im Aufwind segelnden Gäste mussten indes auf ihr Torjägerduo (P. Fitzner, Wiegand) und weitere Leistungsträger (Przygoda, Steinbrück) verzichten, was der FSV nicht kompensieren konnte.

In ungewohnter Formation mühte sich der FSV, doch die wenigen Chancen brachten nichts ein. Eisenachs reaktivierter Schlussmann Kay Lämmerhirt (36) hielt beim Comeback den Kasten sauber. Seine Vorderleute kontrollierten das Geschehen in Stedtfeld, es dauerte jedoch bis zur 56. Minute, ehe Othman Algledan, der schon das 1:0 (26.) erzielte, das beruhigende 2:0 schaffte. A-Junior Christian Jakubowski erhöhte in der 68. Minute.

FSV Herda – SV Eckardtshausen 1:1. „Wir haben fast 90 Minuten klar dominiert“, fasste Eckardtshausens Feldspieler Arthur Seiler das „Kellerderby“ zusammen. „Aber wir haben unsere vielen Chancen leider nicht genutzt, haben oft zu überhastet agiert.“ Hinzu kam Pech, als Sebastian Börner Herdas Keeper Jens Trieschmann in der 25. Minute tunnelte, der Ball am Pfosten landete und dann von der Gastgeber-Abwehr geklärt werden konnte. Unbefriedigend für die Gäste, angesichts der ungenutzten Möglichkeiten, der torlose Pausenstand. Auch in der zweiten Halbzeit setzte Herda auf Entlastungsangriffe, doch nach einem langen Freistoß von Jan Morgenweck schob Christoph Senf das Leder flach zum 0:1 (51.) über die Torlinie; hier war die Herdaer Abwehr machtlos. Darauf der erste gefährliche Konter der Gastgeber, der den Ausgleich zum 1:1 (54.) durch Jordon-Gil Hartig brachte; vorausgegangen war der „vermeidbare“ Ballverlust der Gäste an der Mittellinie. Danach wurden die Angriffe des SV Eckardtshausen noch intensiver, doch die überhasteten, unpräzisen Aktionen brachten nichts ein. Hinzu kam vor 30 Zuschauern nochmals Pech: Gleich zweimal traf Anton Seiler die Latte (60./80.). Der Ball wollte einfach nicht rein und so musste sich der Tabellenvorletzte ziemlich unzufrieden beim Schlusslicht mit der Punkteteilung begnügen. Nun hoffen die Eckardtshäuser als etablierte Kreisliga-Mannschaft auf Besserung nach der Winterpause.

SG Suhltal/Eltetal – Blau-Weiß Lauterbach 4:0. „Es war keines unserer besten Spiele. Trotzdem hätten wir gut noch bis zu drei Treffer mehr erzielen können“, so die Einschätzung von SG-Sprecher Herbert Koch für die Gastgeber. Vor 65 Zuschauern begann die SG Suhltal in Fernbreitenbach stark, ging früh durch Florian Krauß (11.) in Führung. Doch riss danach der Spielfluss vorerst ab, zumal die Gäste hart, aber fair darauf bedacht waren, nicht unter die Räder zu kommen. „Spiel zerstören, Bälle wegschlagen“, so die Taktik der Lauterbacher, die im gesamten Spiel kaum verwertbare Chancen hatten. Es dauerte dann bis zur 60. Minute, als David Röder das umjubelte 2:0 gelang. In der zweiten Halbzeit kamen die Pässe der Platzherren insgesamt viel genauer und heraus sprangen noch das 3:0 (63.) erneut durch Florian Krauß und das 4:0 (79.) durch Tino Schmitz.

SV Mihla – FSV Eintracht Eisenach 0:4. Aus Sicht der Gastgeber, die seit neun Monaten kein Heimspiel mehr gewannen, vor 35 Zuschauern ein verdienter Sieg der Gäste, der jedoch um ein bis zwei Treffer zu hoch ausgefallen sei. Eintracht hat derzeit einen starken Lauf und steht auf Tabellenplatz fünf – wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht! Die Waldmann-Elf gewann klar mit 4:0 nach Treffern von Arne Reinhardt (15.), Mario Blüschke (23.) sowie Raman Khalil (77./90.). Indes musste Mihla auf eine „Notelf“ zurück greifen – insgesamt standen acht (!) Stammspieler nicht zur Verfügung. An ihre Stelle traten einige junge Spieler, die ihre Sache recht gut machten, aber die Ausfälle letztlich nicht ausreichend kompensieren konnten. Etwa zehn Minuten vor Ultimo hielt Mihlas Keeper Nils Brandau einen Elfmeter; vorausgegangen war eine Situation, in der sich der Mihlaer Justin Söhnlein ohne gegnerische Einwirkung verletzte und ausschied. Die Gastgeber hatten zuvor bereits Tino Stötzel infolge Verletzung verloren, sodass sich Trainer Mike Brückmann in der 65. Minute gezwungen sah, sich selbst einzuwechseln, da niemand außer ihm mehr auf der Ersatzbank saß. So mussten die Gastgeber das Spiel zu zehnt zu Ende bringen – was für eine Tortur! Der Eintracht, die wie die Gastgeber nur einen Auswechselspieler zur Verfügung hatte, ging es in Bezug auf die Personalnot kaum besser, doch kam wenigstens sie verletzungsfrei durch die Partie.

SV Emsetal – ESV Gerstungen 1:3. Vor rund 100 Zuschauern eines der besten Kreisligaspiele der laufenden Saison, an dem besonders die Gäste mit tollen Spielzügen Anteil hatten und verdient gewannen. In der 25. Minute brachte Sebastian Goericke die Gerstunger mit 1:0 in Front, aber schon fünf Minuten später glich Ladislav Vondracek per Elfmeter zum 1:1 aus; dem vorausgegangen war ein Strafraumfoul von Andy Schurstein (gestrecktes Bein). In der zweiten Spielhälfte kamen die Gäste richtig in Fahrt, während Emsetal abbaute, und Schurstein bügelte mit dem 1:2 (65.) seinen Strafraum-Fauxpas aus der ersten Halbzeit wieder aus. In seinem erst zweiten Kreisliga-Spiel setzte auch René Dittmann starke Akzente; auch kämpferisch habe jeder Spieler „alles gegeben“. Indes rückten die Emsetaler oft zu weit auf, sodass sie mitunter ausgekontert wurden; mit dem 1:3 (71.) machte Daniel Mayer alles klar. Die Gerstunger verwiesen ihrerseits auf zahlreiche weitere, nicht genutzte Chancen, während die Gastgeber und mehr noch deren Fans mit den Entscheidungen von Schiri Sebastian Kühm nicht immer einverstanden waren.

Außerdem:

SG Falken – SG Ruhla II 4:236 Zuschauer. 1:0 (8.) Michael Hagedorn, 2:0 Pascal Luhn (34.), 3:0 (35.) Tobias Wiegand, 3:1(54.), 3:2 (67.) Manuel Schmidt, 4:2 ( (72.) Julian Nennstiel.SV Hainich Berka – SG Wenigenlupnitz/Mechterstädt 1:342 Zuschauer. 0:1 (34.) Marco Büchner, 1:1 (51.) Christoph Daut, 1:2 (73.) Chris Landgraf, 1:3 (90.+3) Marco Büchner.