FC Liverpool siegt bei Leicester City souverän

Liverpools Curtis Jones (2.v.r) trifft in der 33. Minute zum 1:0 gegen Leicester. Drei Minuten später erhöhte er auf 2:0.

Leicester Der FC Liverpool hat seine Chance auf die erneute Qualifikation für die Champions League weiter erhöht.

Der FC Liverpool hat seine Chance auf die erneute Qualifikation für die Champions League weiter erhöht.

Durch einen verdienten 3:0 (2:0)-Sieg bei Leicester City belegen die Fußballprofis von Trainer Jürgen Klopp zwar weiter den fünften Platz in der englischen Premier League, haben aber nur noch einen Punkt Rückstand auf den Dritten Newcastle United.

Auch Manchester United auf Platz vier liegt nur einen Punkt von den Reds entfernt. Allerdings haben beide Konkurrenten ein Spiel weniger bestritten als das Klopp-Team. Nur die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die Champions League.

Jones-Doppelpack innerhalb von drei Minuten

In Leicester dominierten die Gäste fast nach Belieben das Spiel. Zwei Tore von Curtis Jones (33. und 36. Minute) ebneten den Weg zum nie gefährdeten Auswärtssieg. Trent Alexander-Arnold besorgte mit einem Traumtor per indirektem Freistoß in der 71. Minute den Endstand.

Das von Dean Smith trainierte Leicester City muss derweil weiter um den Klassenverbleib bangen. Bei noch zwei ausstehenden Spielen belegt der Sensationsmeister von 2016 den vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt zwei Punkte.