FC Rot-Weiß Erfurt freut sich über Verbleib eines „absoluten Top-Spielers“

Samuel Biek (links/im Spiel gegen Altglienicke) kommt bislang auf 18 Saisoneinsätze, stets stand er in der Erfurter Startformation.

Erfurt. Trotz Verletzung verlängerte sich der Vertrag des Defensivspielers um ein weiteres Jahr bis Juni 2024.

Samuel Biek wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt tragen. Der Vertrag des Defensivakteurs hat sich nach einer festgelegten Anzahl von Einsätzen bis Juni 2024 verlängert. Damit kann der Regionalliga-Tabellenführer weiter mit einem seiner Leistungsträger planen.

In der laufenden Saison kommt Biek auf 18 Einsätze, allesamt von Beginn an. Aktuell befindet sich der 25-Jährige nach einem Mittelfußbruch im Aufbautraining und hofft, im Mai wieder zur Mannschaft zu stoßen. Klappt das, würde dem Team in den entscheidenden Partien um den Aufstieg eine weitere wichtige Option zur Verfügung stehen.

„Es macht mich unglaublich stolz, dass sich mein Vertrag bei Rot-Weiß verlängert hat“, wird Biek in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. „Ich fühle mich sehr wohl in Erfurt, und mit den überragenden Fans im Rücken macht das Fußballspielen riesigen Spaß. Ich bin hoffentlich schon bald wieder zurück auf dem Platz und kann im Saisonendspurt und der neuen Saison wieder voll angreifen.“

Auch Trainer Fabian Gerber freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit dem vor dieser Saison vom österreichischen Zweitligisten SV Horn nach Erfurt gewechselten Defensiv-Allrounders: „Samuels Unterschrift macht uns unglaublich stolz. Sie unterstreicht ganz klar unsere Ziele. Er ist einer der absoluten Top-Spieler der Liga und ein fantastischer Mensch. Wir freuen uns riesig darauf, ihn bald wieder spielen zu sehen.“