FC Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Mittelfeldspieler Pronichev

Erfurt. Vier Tage vor dem Saisonstart hat der FC Rot-Weiß Erfurt einen weiteren neuen Spieler verpflichtet. Mit Maximilian Pronichev ist dem Regionalligisten ein Transfercoup gelungen.

Rot-Weiß Erfurt verstärkt unmittelbar vor dem Saisonstart am kommenden Freitag gegen Hansa Rostock II noch einmal seinen Kader. Maximilian Pronichev wechselt vom österreichischen Zweitligisten SV Horn zum Thüringer Fußball-Regionalligisten.

Der 25-Jährige, der einst für die russische Junioren-Nationalmannschaft spielte, bringt als offensiver Mittelfeldspieler reichlich Erfahrung mit. Er stand unter anderem bereits bei Energie Cottbus, Erzgebirge Aue, Rot-Weiss Essen oder dem Halleschen FC unter Vertrag. In der Jugend wurde er bei Hertha BSC und Schalke 04 ausgebildet.



„Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei einem großen Traditionsverein mit überragenden Fans, und dazu noch in einer so schönen Stadt. Als Team wollen wir in der nächsten Saison oben angreifen“, sagte Pronichev.

Der Mittelfeldmann wurde von zahlreichen Regionalliga-Clubs umworben. Auch sein Ex-Club Energie Cottbus oder der BFC Dynamo sollen Interesse gezeigt haben. Vor zwei Tagen meldete derweil der SV Horn, dass man den Vertrag mit Pronichev aufgelöst habe. Nun ist er der zweite Spieler, der vom Verein aus Österreich nach Erfurt kommt. Vor einem Jahr war bereits Samuel Biek vom SV Horn zum FC Rot-Weiß gekommen.