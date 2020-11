„Bisher ist es wirklich gut gelaufen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Saisonstart“, so Thomas Giering. Was soll man als Trainer des FC Saalfeld nach sechs Spielen ohne Niederlage, einem zweiten Tabellenplatz und gerade einmal zwei Gegentreffern auch anderes sagen?

Die Pause jetzt ist für das Landesklasse-Team aus der Kreisstadt ärgerlich. Grundsätzlich. Nicht nur aus gesellschaftlicher, sondern eben auch aus sportlicher Sicht.

Denn die FC-Kicker haben einen Lauf. Eigentlich schon seit der vergangenen Saison. „Wir haben seit etwa zwei Jahren eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, sagt Giering. Mit der Folge, dass man in der vergangenen Landesklasse-Spielzeit schon ganz oben anklopfte und nur auf Grund der Quotientenregelung nicht noch weiter vorn landete.

Ein Elfmeter und ein „dummer Fehler“ in der Nachspielzeit

Im September ging es für die Fußballer von den Saalewiesen fast nahtlos mit der Erfolgsgeschichte weiter. Nur mit der Ausnahme, dass „wir in der Defensive noch einen Riesensprung gemacht haben“, sagt Giering. Die zwei einzigen Gegentore resultierten aus einem Elfmeter und einem „dummen Fehler in der Nachspielzeit“, erinnert sich der Trainer. Ansonsten gibt es wenig zu kritisieren vom Chef: Gut, die Chancenverwertung ist noch nicht optimal, das eine oder andere Tor wäre noch schön gewesen.

„Es ist erfreulich, dass wir jetzt schon länger auf gleichbleibend hohen Niveau spielen“, sagt Thomas Giering, der auf einen breiten und zugleich guten Kader bauen kann. Gibt es also – auch nach dem guten Start in die Saison – das Saisonziel „Aufstieg“? So konkret will es der Trainer dann doch nicht sagen, aber immerhin: „Wir bemühen uns, uns im oberen Drittel der Tabelle zu etablieren.“

Die Mannschaften ganz oben, die seien alle gleichstark, da sei keine frühe Vorentscheidung zu erwarten.

Frühe Vorentscheidung nicht zu erwarten

Angst oder gar Bedenken vor einem möglichen Aufstiegsrecht haben die Saalfelder nicht: In der Vorbereitung gegen Eintracht Eisenberg und im Pokal gegen den FC Erfurt-Nord habe man gemerkt, dass man mithalten kann, spielerisch keine Nachteile hat. Da ist es durchaus nachvollziehbar, dass man sich in der nächsten Pokalrunde gegen den nächsten Verbandsligisten, die SG Gera-Westvororte, durchaus etwas ausrechnet.

Doch ehe es zu einem Showdown, zu einer Entscheidung um einen möglichen Aufstieg kommen kann, muss erst einmal wieder der Ball rollen.

„Natürlich wissen wir nicht, wann wir überhaupt wieder spielen können“, sagt Giering. Die Situation sei mehr als schwierig. Es wäre gut, wenn wenigstens noch zwei Spieltage in diesem Jahr stattfinden könnten. Doch so richtig fehlt da der Glaube: „Mitte Januar ist vermutlich realistischer“, sagt der Coach.

Für Thomas Giering wäre es wichtig, dass zumindest die Hinrunde absolviert wird. Dann wäre eine sportliche Lösung machbar. Und um das zu realisieren, sei vor allem der Verband gefordert. So müssten manche Teams notfalls auch einmal auf das Heimrecht verzichten, wenn die angesetzten Spiele aufgrund der Platzverhältnisse nicht durchgeführt werden können.

Wie es sportlich weitergeht, ist derweil unklar und kommt einem Orakeln gleich. Am kommenden Freitag ist man vielleicht etwas schlauer. Dann will auch der Thüringer Fußball-Verband bei einer Videokonferenz mit allen Landesklasse-Vereinen über mögliche Szenarien reden.