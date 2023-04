FCC-Coach Christian Kucharz: Tabellenstand und Ergebnisse von Turbine Potsdam II nicht überbewerten

Von sicheren oder gar eingeplanten Punkten will FCC-Coach Christian Kucharz definitiv nichts wissen.

Jena. Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena empfangen am Sonntag in der 2. Bundesliga den 1. FFC Turbine Potsdam II – das Tabellenschlusslicht

Mit eingeplanten Punkten und dergleichen braucht man Christian Kucharz nicht kommen – für den Trainer der Zweitliga-Frauen des FC Carl Zeiss Jena spielt es keine Rolle, dass der kommende Gegner seines Teams, der 1. FFC Turbine Potsdam II, dieser Tage nur auf Tabellenplatz 14 rangiert. Davon dürfe man sich nicht täuschen lassen – weder von den jüngsten Ergebnissen noch vom Tabellenplatz. Nein, von sicheren oder gar eingeplanten Punkten will der FCC-Coach definitiv nichts wissen. „Sie haben in den vergangenen Wochen stets gegen starke Teams gespielt und lagen anfangs immer mit 1:0 in Führung. Meines Erachtens spiegelt ihr derzeitiger Tabellenplatz nicht ihre eigentliche Qualität wider“, gibt Christian Kucharz zu bedenken.

Wenn die Saalestädterinnen am Sonntag ab 14 Uhr im Amateurstadion des Ernst-Abbe-Sportfelds die Brandenburgerinnen empfangen, muss Christian Kucharz jedoch auf Nelly Juckel verzichten. Die Verteidigerin sah am vorangegangenen Spieltag beim FSV Gütersloh die Rote Karte, sei jedoch nur für ein Spiel gespeert worden, sagte Christian Kucharz.