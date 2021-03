FCC-Trainerin Anne Pochert: „Ich bin einfach nur dankbar“

Jena Am 21. März wird für die Frauen des FC Carl Zeiss Jena der Spielbetrieb in der 2.Bundesliga fortgesetzt.

Anne Pochert schont ihre Stimme nicht - auch wenn sie schon etwas heiser daherkommt. Während des Trainings am Donnerstag auf dem Kunstrasenplatz in der Oberaue gibt die Trainerin der Frauen des FC Carl Zeiss Jena lautstark die Kommandos. Ihre Spielerinnen schießen indes während der letzten Sekunden der finalen Übungseinheit gefühlt aus allen Lebenslagen auf die Tore. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? „…drei, zwei, eins und Schluss“, tönt es über den Platz. Feierabend für das Team von Anne Pochert, für das am 21. März der Ligaalltag in Nord-Staffel der 2. Bundesliga wiederbeginnt. Dann wird sich Turbine Potsdam II im Ernst-Abbe-Sportfeld die Ehre geben – doch bis dahin ist noch etwas Zeit.