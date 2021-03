Feier ohne Fete

Weimar. Der DLRG-Verband in Weimar feierte unlängst ein besonderes Jubiläum.

Bei der DLRG Weimar gab es in diesen Tagen richtig was zu feiern: Vor 30 Jahren gründete sich nämlich die Weimarer Gliederung aus der damaligen Grundorganisation Wasserrettungsdienst des DRK. Einige der Gründungsmitglieder sind auch heute noch ein fester Bestandteil im Verein: Burkhard Jenz (Vorsitzender), Joachim Müller (Stellvertretender Vorsitzender) und Andreas Zündel (Schatzmeister) zählen nach wie vor zum Vereinsvorstand. Ausgehend von 36 Mitgliedern gelang es der DLRG bereits im ersten Jahr, über 100 Mitglieder zu gewinnen. Im Verlauf der Jahre wuchs die Zahl bis zum Jahr 2000 auf über 500 Mitglieder an und heute zählt die DLRG Weimar mit etwa 700 Mitgliedern zu den größten Vereinen der Stadt Weimar.